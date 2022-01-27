Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marcelo Segurado, dirigente do Santa Cruz, fala sobre objetivos do clube em 2022

Diretor de futebol comentou as expectativas da equipe para a temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2022 às 18:49

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 18:49

Neste sábado (29), o Santa Cruz estreia no Campeonato Pernambuco, diante do Caruaru City. O primeiro jogo da equipe estava previsto para acontecer no último domingo (23), contra o Afogados, mas foi adiado pela Polícia Militar, por conta de problemas técnicos no estádio Arruda.Para o início do Estadual, o clube Coral conta com um elenco reformulado em relação à temporada passada e, segundo a avaliação da comissão técnica e diretoria, o grupo de jogadores está quase completo, assim como afirma Marcelo Segurado, Diretor-Executivo do Santa Cruz.
- A gente tinha consciência de que precisávamos reformular o nosso elenco. Hoje, como temos dois jogadores por posição, só estamos avaliando o que realmente precisamos e o que deve agregar ao nosso grupo - acrescenta.
- Precisamos de um início bom para que possamos ter o apoio dessa torcida. Mesmo sabendo que é um início praticamente do zero e com 90% de atletas que nunca jogaram juntos, precisamos construir uma ideia de jogo e temos muita confiança no trabalho - completou o diretor.
Visando a preparação e entrosamento da equipe para a temporada de 2022, no início do ano o clube realizou uma pré-temporada, durante dez dias, em regime de concentração.- Este período também serviu para um momento de entrosamento, para os atletas se conhecerem, até porque houve uma mudança significativa em todas as posições. Além da preparação física e tática, foi importante para os jogadores criarem afinidades. Entendo que uma pré temporada bem feita é fundamental para o sucesso do time ao longo de 2022 - comenta Segurado.
Crédito: Divulgação/SantaCruz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santa cruz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados