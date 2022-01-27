Marcelo Segurado, dirigente do Santa Cruz, fala sobre objetivos do clube em 2022

Neste sábado (29), o Santa Cruz estreia no Campeonato Pernambuco, diante do Caruaru City. O primeiro jogo da equipe estava previsto para acontecer no último domingo (23), contra o Afogados, mas foi adiado pela Polícia Militar, por conta de problemas técnicos no estádio Arruda.Para o início do Estadual, o clube Coral conta com um elenco reformulado em relação à temporada passada e, segundo a avaliação da comissão técnica e diretoria, o grupo de jogadores está quase completo, assim como afirma Marcelo Segurado, Diretor-Executivo do Santa Cruz.

- A gente tinha consciência de que precisávamos reformular o nosso elenco. Hoje, como temos dois jogadores por posição, só estamos avaliando o que realmente precisamos e o que deve agregar ao nosso grupo - acrescenta.

- Precisamos de um início bom para que possamos ter o apoio dessa torcida. Mesmo sabendo que é um início praticamente do zero e com 90% de atletas que nunca jogaram juntos, precisamos construir uma ideia de jogo e temos muita confiança no trabalho - completou o diretor.

Visando a preparação e entrosamento da equipe para a temporada de 2022, no início do ano o clube realizou uma pré-temporada, durante dez dias, em regime de concentração.- Este período também serviu para um momento de entrosamento, para os atletas se conhecerem, até porque houve uma mudança significativa em todas as posições. Além da preparação física e tática, foi importante para os jogadores criarem afinidades. Entendo que uma pré temporada bem feita é fundamental para o sucesso do time ao longo de 2022 - comenta Segurado.