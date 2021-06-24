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Marcelo seguirá no Real Madrid em 2021/22; brasileiro será o primeiro capitão com a saída de Sergio Ramos

Lateral-esquerdo poderia deixar o clube merengue, segundo imprensa espanhola, mas Carlo Ancelotti tem planos para o brasileiro. Camisa 12 será o novo capitão da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2021 às 18:28

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 18:28

Crédito: Víctor Carretero / Real Madrid
Um dos grandes ídolos da história do Real Madrid, o lateral-esquerdo Marcelo continuará no clube merengue para a temporada 2021/22. Pouco utilizado com o técnico Zinédine Zidane no último ano, o brasileiro faz parte dos planos do novo comandante dos Blancos, Carlo Ancelotti.
+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaDe acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, da "Sky Sports" e do "The Guardian", o Real Madrid nunca pensou em se desfazer do jogador. Segundo a imprensa espanhola, o brasileiro de 33 anos poderia não continuar para a próxima temporada, com clubes ingleses como interessados.
Ainda de acordo com Romano, Marcelo assumirá a braçadeira do Real Madrid como primeiro capitão do clube merengue. Com a saída do zagueiro Sergio Ramos, que não renovou o contrato e que era o principal líder do elenco, o camisa 12 assumirá a faixa.
+ A sensação da Eurocopa: conheça o elenco da seleção da Itália
Desde 2007 no clube espanhol, Marcelo tem 528 jogos disputados pelo time merengue, com 38 gols marcados e 101 assistências. Ao todo, o brasileiro conquistou 22 títulos, incluindo quatro Champions League e cinco Espanhóis.

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