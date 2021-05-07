Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Marcelo Ryan festeja gol da classificação no Estadual, mas pede cautela na semi: ‘Um passo por vez’
futebol

Marcelo Ryan festeja gol da classificação no Estadual, mas pede cautela na semi: ‘Um passo por vez’

Atacante vive bom momento e chega ao terceiro gol em dois jogos com a camisa do Bahia
...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 14:42

LanceNet

07 mai 2021 às 14:42
Crédito: Divulgação/Bahia
O time de transição do Bahia se garantiu na semifinal do Campeonato Baiano, na última quarta-feira, ao superar o Jacuipense no Estádio de Pituaçu, em Salvador. O gol do triunfo por 1 a 0 foi marcado pelo atacante Marcelo Ryan, que deixou o Esquadrão com 15 pontos, na terceira colocação da primeira fase. O camisa 9, é claro, não esconde a satisfação com a boa fase no Tricolor.
- É um momento maravilhoso que eu venho vivendo aqui no Bahia. Só tenho que agradecer a todos os companheiros de equipe pelo empenho dentro de campo e a toda comissão técnica pela confiança. Estou muito feliz por mais um gol que pude marcar, sendo o que classificou a equipe para a semifinal. É um momento único - afirma o atacante, que já havia balançado as redes duas vezes na semana anterior, contra o Guabirá-BOL, pela Sul-Americana.
O Bahia teve uma campanha de recuperação no Estadual. Marcelo Ryan afirma que a equipe foi se ajustando ao longo das partidas, ganhando mais corpo e ritmo até chegar na fase decisiva.
Confira a tabela completa do Campeonato Baiano
- Acho que demoramos um pouco para pegar o entrosamento ideal, mas já conseguimos isso e as coisas começaram a fluir naturalmente. Crescemos no momento certo do campeonato e seguimos na briga por mais um título. O primeiro objetivo já foi, que era o de se classificar. Vamos dando um passo por vez e vivendo cada partida com sabedoria para buscar a vaga na final - completa Marcelo.
Na semifinal, o Bahia terá pela frente o Bahia de Feira. O primeiro jogo está marcado para sábado, às 19h30, no Pituaçu.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados