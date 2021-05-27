Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Marcelo não deverá permanecer no Real Madrid na próxima temporada, diz imprensa espanhola
futebol

Marcelo não deverá permanecer no Real Madrid na próxima temporada, diz imprensa espanhola

Com mais um ano de contrato, brasileiro perdeu espaço com a ascensão de Mendy, e clube espanhol deverá se desfazer do camisa 12. Varane e Isco também podem deixar os Blancos...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 16:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mai 2021 às 16:38
Crédito: Víctor Carretero / Real Madrid
O lateral-esquerdo Marcelo está perto de deixar o Real Madrid, segundo a imprensa espanhola. De acordo com informações do jornal “As”, da capital Madri, o jogador de 33 anos será colocado à venda para aliviar as contas do clube merengue, que sofreu com a crise financeira por conta da Covid-19.
+ Veja a tabela final da La LigaApesar de ter mais um ano de contrato com o Real Madrid, o brasileiro perdeu espaço nas últimas temporadas, e viu a ascensão do companheiro de posição Ferland Mendy, de 25 anos. Um dos capitães da equipe, o ala fez apenas 19 partidas em 2020/21.
Marcelo é o segundo jogador estrangeiro com mais jogos na história do Real Madrid, com 528 partidas disputadas. Na última rodada do Campeonato Espanhol, no último domingo, o ala ultrapassou Roberto Carlos, que tem 527, e virou o brasileiro que mais atuou pela equipe. O camisa 12 perde apenas para o francês Karim Benzema, que soma 559 jogos.
Durante a temporada, o futuro de Marcelo já foi especulado em outros clubes, e equipes como o Monaco, da França, e o Inter Miami, dos Estados Unidos, foram citadas. Nas redes sociais, a torcida do Fluminense, clube onde o brasileiro foi revelado, faz campanha com a #MarceloNoFlu pela contratação do atleta.
+ Esquenta para City x Chelsea! Veja os clubes com mais títulos da Champions League
OUTROS NOMES PODEM SAIRAinda de acordo com o “As”, Marcelo não deve ser o único a sair do Real Madrid nesta janela de transferências. Nomes como o zagueiro Raphaël Varane e o meia-atacante Isco também estão na lista de dispensa. Assim como o brasileiro, ambos têm contrato até junho de 2022.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados