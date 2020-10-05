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futebol

Marcelo Moreno é convocado pela Bolívia e desfalca o Cruzeiro

O atacante terá pela frente a Seleção Brasieira na estreia da competição, sexta-feira, 9 de outubro, em São Paulo...

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 17:50

LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 17:50
Crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro
O atacante Marcelo Moreno foi convocado pelo técnico da seleção boliviana César Farías para as duas primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar. A Bolívia estreia no torneio contra o Brasil, na próxima sexta-feira, na Arena Corinthians, em São Paulo-SP, e depois terá pela frente a Argentina no dia 13 de outubro, terça-feira, no estádio Hernando Siles, em La Paz. Diante disso, o atleta irá desfalcar o Cruzeiro nos próximos dois jogos da equipe, contra o Sampaio Correa, quinta-feira, no Mineirão, e diante do Oeste, na Arena Barueri, em Barueri-SP, no próximo domingo, dia 11 de outubro. Marcelo Moreno seguiu para La Paz nesta segunda-feira para se apresentar à seleção boliviana e retorna a Belo Horizonte no dia 14 de outubro.

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