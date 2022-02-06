Marcelo Moreno cada vez mais perto de deixar o Cruzeiro

O atacante Marcelo Moreno está cada vez mais próximo de deixar o Cruzeiro. A Raposa já começa a falar publicamente sobre a possível saída do jogador, que está no clube desde 2020, em sua terceira passagem.

-Marcelo Moreno está em conversas com a diretoria. A tendência é de saída, mas ainda não está definido- disse Vinícius Lordello, diretor de comunicação do clube.

O jogador boliviano tem proposta do Cerro Porteno, do Paraguai e outra equipe da América do Sul. O Cruzeiro espera receber uma compensação financeira caso confime sua saída. Moreno é o artilheiro das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Miundo de 2022, com dez gols, mas não tem tido boa campanha na Raposa desde que voltou, para a sua terceira passagem, em 2020.

-Estamos analisando, porque eu tenho contrato com o Cruzeiro, um clube que respeito muito. Vamos ver o que vai acontecer-disse o atacante durante coletiva de imprensa na Bolívia.

Moreno ficou de fora das atividades do Cruzeiro antes do duelo contra a Caldense, indicando que pode sim estar perto do adeus à Toca da Raposa. O atacante tem vencimentos acima do teto proposto pela gestão Ronaldo. Houve uma tentativa de readequação salarial, mas não houve acordo até o momento.

Desde a sua volta, não teve bom aproveitamento. Em 22 jogos, marcou apenas seis gols.