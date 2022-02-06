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futebol

Marcelo Moreno cada vez mais perto de deixar o Cruzeiro

 A Raposa já trata de forma pública uma possível saída do atacante, pois ele está fora dos padrões financeiros propostos pelo time mineiro...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 15:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 15:35
O atacante Marcelo Moreno está cada vez mais próximo de deixar o Cruzeiro. A Raposa já começa a falar publicamente sobre a possível saída do jogador, que está no clube desde 2020, em sua terceira passagem.
-Marcelo Moreno está em conversas com a diretoria. A tendência é de saída, mas ainda não está definido- disse Vinícius Lordello, diretor de comunicação do clube.
O jogador boliviano tem proposta do Cerro Porteno, do Paraguai e outra equipe da América do Sul. O Cruzeiro espera receber uma compensação financeira caso confime sua saída. Moreno é o artilheiro das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Miundo de 2022, com dez gols, mas não tem tido boa campanha na Raposa desde que voltou, para a sua terceira passagem, em 2020.
-Estamos analisando, porque eu tenho contrato com o Cruzeiro, um clube que respeito muito. Vamos ver o que vai acontecer-disse o atacante durante coletiva de imprensa na Bolívia.
Moreno ficou de fora das atividades do Cruzeiro antes do duelo contra a Caldense, indicando que pode sim estar perto do adeus à Toca da Raposa. O atacante tem vencimentos acima do teto proposto pela gestão Ronaldo. Houve uma tentativa de readequação salarial, mas não houve acordo até o momento.
Desde a sua volta, não teve bom aproveitamento. Em 22 jogos, marcou apenas seis gols.
Crédito: MorenoestáprestesadeixaraRaposadepoisdedoisanosnoclube-(BrunoHaddad/Cruzeiro

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