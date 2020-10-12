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futebol

Marcelo Lomba vibra com defesas em vitória do Inter

Goleiro foi decisivo na reta final do confronto e segurou o triunfo diante do Athletico...

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 00:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 out 2020 às 00:09
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O grande nome do Internacional neste domingo foi Marcelo Lomba. Na reta final do jogo contra o Athletico, o goleiro salvou o Colorado e manteve o seu time na perseguição do Atlético-MG.Na saída de jogo, o arqueiro vibrou com as defesas importantes e festejou mais três pontos na classificação.
‘Dramático, né? Nos últimos segundos de jogo, mas é aquilo, temos que acreditar até o final. Eu trabalho para aparecer nestes momentos. Foi uma das defesas mais difíceis da minha vida. Consegui intervir e ainda teve um segundo lance, que tomei uma bola na cara. Feliz pelo Inter estar lá em cima da tabela e vamos seguir’, declarou.
Com Lomba no arco, o Internacional volta a campo na próxima quarta-feira, diante do Sport, fora de casa.

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