Marcelo Lomba testa positivo para Covid-19 e é o 12º infectado do Palmeiras na pré-temporada

O Palmeiras teve mais uma baixa por conta da Covid-19 nesta quarta-feira. Desta vez foi Marcelo Lomba o jogador a testar positivo para a doença, ficando fora do jogo-treino contra a Portuguesa, no Allianz Parque. Trata-se do 12º caso no elenco palmeirense nesta pré-temporada. Alguns já voltaram do isolamento.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Em todos esses dias, o departamento médico do Verdão tem submetido todo o elenco a exames de Covid-19 e, nos resultados que chegaram nesta manhã, o goleiro acabou "positivando". Assintomáticos, os atletas tem sido colocados em quarentena e, se testarem negativo no quinto dia de afastamento já podem retornar aos trabalhos na Academia de Futebol com os demais companheiros.

Até aqui, 12 jogadores foram diagnosticados com o coronavírus. Além de Lomba, Weverton, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Breno Lopes, Rafael Navarro, Gabriel Menino, Deyverson, Matheus Fernandes, Rony, Jorge e Endrick foram acometidos pela doença durante essas testagens de pré-temporada.

Da primeira "leva", Patrick de Paula, Breno Lopes, Rafael Navarro, Gustavo Scarpa e Deyverson já retomaram os trabalhos. Weverton e Gabriel Menino devem ser os próximos assim que tiverem resultado negativo do teste.

O Alviverde tem estreia marcada no Paulistão para o dia 23 de janeiro, às 16h, contra o Grêmio Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte-SP, em confronto adiantado da 5ª rodada do estadual. No dia 8 de fevereiro, o time faz a semifinal do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, contra o vencedor da partida entre Monterrey, do México, e Al Ahly, do Egito.