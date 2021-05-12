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Marcelo Frazão avisa ao Santos que deixará o marketing do clube

Executivo havia renovado o contrato em março, mas pediu o desligamento do Peixe...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 14:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2021 às 14:41
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo
Marcelo Frazão, executivo de marketing do Santos, avisou o Comitê de Gestão que vai deixar o cargo. Ainda assim, ele vai continuar alguns dias no clube para o processo de transição. Frazão chegou do Peixe ainda na gestão de José Carlos Peres e havia renovado seu contrato no mês passado. A informação foi publicada primeiramente pelo Globo Esporte.
O ex-presidente José Carlos Peres sofreu impeachment no final no ano passado, mas ele se manteve no cargo e havia assinado um novo contrato com salário inferior ainda em abril. Seu pedido de saída se deve a resistência política nos bastidores. Marcelo Frazão teve importante participação para chegada dos patrocinadores desde 2018.Atualmente, a camisa do Peixe tem quase todo seu uniforme preenchido por patrocinadores: SumUP (master), Oceano B2B (barra frontal), Kicaldo (manga), Tekbond (esterno), Foxlux (barra traseira), Philco (costas), Konami (número), STX (parte frontal do calção), Cartão de Todos (parte de trás do calção) e Kodilar (meiões).

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