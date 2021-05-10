Marcelo Fernandes valoriza chegada de Diniz ao Santos: ''Gosto da metodologia dele"

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Após a vitória que livrou o Santos do inédito rebaixamento para a Série A-2 do Campeonato Paulista, o auxiliar técnico Marcelo Fernandes deu suas primeiras impressões do futuro trabalho com Fernando Diniz, contratado para o lugar de Ariel Holan.- Eu não conversei com o Fernando Diniz. Conversei com o auxiliar Marcio Araujo. Eles nos deixaram tranquilos para a partida de hoje. Conversaremos amanhã (segunda), passaremos coisas boas direitinho. Aqui tem muita coisa boa. Estamos de braços abertos à espera deles, e com isso quem ganha é o Santos e aqui não tem nenhum tipo de vaidade - disse Fernandes.

Marcelo também falou sobre como pode ajudar o técnico, principalmente com os jovens talentos do Peixe e elogiou a forma com que o técnico que teve passagens por Audax, Athletico-PR, Fluminense e São Paulo.- Ajudar como sempre ajudei. Desde o Muricy Ramalho... Quando tenho essas missões, devo ao aprendizado com todos esses técnicos. Muricy, Oswaldo, Levir, Enderson, Dorival, Claudinei. Todos. Vou me doar ao máximo pelo Fernando Diniz como me doei a todos. Gosto da metodologia dele e vai agregar com essa molecada. Qualquer treinador que chegar terá facilidade por causa dos profissionais do nosso staff. Não existe biquinho, todos se doam ao máximo - afirmou.