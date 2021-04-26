Marcelo Fernandes vai comandar o Santos diante do Boca Juniors

O auxiliar técnico Marcelo Fernandes vai comandar o Santos diante o Boca Juniors, nesta terça-feira, às 21h30min, no Bombonera pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Na manhã desta segunda-feira, o presidente Andres Rueda anunciou o pedido de demissão do técnico Ariel Holan.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaHolan chegou a se colocar a disposição do clube para comandar a equipe na Argentina, mas Marcelo Fernandes ocupará o cargo. Na última temporada, o auxiliar comandou o Peixe em três partidas quando o técnico Cuca foi diagnosticado com Covid. Venceu o Internacional por 2 a 0, na Vila Belmiro e perdeu para o Athletico-PR por 1 a 0, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Pela Copa Libertadores, o Alvinegro venceu a LDU por 2 a 1 em Quito, na altitude.No Campeonato Paulista deste ano, Marcelo Fernandes dirigiu o Santos nos empates contra Santo André (2 a 2) e Ferroviária ( 1 a 1).
O Santos perdeu na estreia para o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, na Vila Belmiro e precisa somar pontos para conseguir a classificação para as oitavas de final da competição. O Peixe está no Grupo C ao lado de Barcelona-EQU, Boca Juniors e The Strongest.