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Marcelo Fernandes revela conversa com Ariel Holan sobre o Santos

Auxiliar técnico permanente do clube vai dirigir a equipe diante do Bahia nesta quinta...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 10:42

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 10:42
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos já tem um novo treinador para substituir Cuca, mas termina o Brasileirão com o comando do auxiliar técnico permanente Marcelo Fernandes. Em entrevista ao programa De Olho no Peixe, ele contou sobre os primeiros contatos que teve com Ariel Holan, ainda online. O argentino chega ao Brasil no final de semana.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Ele já falou a respeito do estrutural do clube, da forma que gosta de trabalhar. Quanto ao time, deixou a gente à vontade. Perguntou bastante dos atletas. Ele tem os analistas dele fazendo análise de todos os jogadores do Santos. É um grande treinador, grande pessoa. Foi bacana o primeiro contato com ele - afirmou o auxiliar.
Questionado sobre o time que pretende mandar a campo nesta quinta-feira, Marcelo Fernandes não deu pistas. Confirmou apenas João Paulo e disse que Marinho é dúvida por questões físicas.- Marinho está querendo jogar, mas vem de vários problemas no joelho. Isso vai ser avaliado para não atrapalhar a sequência. Tudo vai ser levado em consideração e vamos mandar o melhor para campo. Marinho vai se for jogar. Não tem porque viajar para ficar no banco. Não tem nem necessidade.
Santos e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira, 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Peixe já está classificado para a Libertadores, com a oitava colocação garantida. A equipe baiana ainda luta por vaga na sul-americana.

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