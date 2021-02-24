Marcelo Fernandes revela conversa com Ariel Holan sobre o Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos já tem um novo treinador para substituir Cuca, mas termina o Brasileirão com o comando do auxiliar técnico permanente Marcelo Fernandes. Em entrevista ao programa De Olho no Peixe, ele contou sobre os primeiros contatos que teve com Ariel Holan, ainda online. O argentino chega ao Brasil no final de semana.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Ele já falou a respeito do estrutural do clube, da forma que gosta de trabalhar. Quanto ao time, deixou a gente à vontade. Perguntou bastante dos atletas. Ele tem os analistas dele fazendo análise de todos os jogadores do Santos. É um grande treinador, grande pessoa. Foi bacana o primeiro contato com ele - afirmou o auxiliar.

Questionado sobre o time que pretende mandar a campo nesta quinta-feira, Marcelo Fernandes não deu pistas. Confirmou apenas João Paulo e disse que Marinho é dúvida por questões físicas.- Marinho está querendo jogar, mas vem de vários problemas no joelho. Isso vai ser avaliado para não atrapalhar a sequência. Tudo vai ser levado em consideração e vamos mandar o melhor para campo. Marinho vai se for jogar. Não tem porque viajar para ficar no banco. Não tem nem necessidade.