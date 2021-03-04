Marcelo Fernandes explica dois canhotos na zaga do Santos e elogia Sabino

O Santos inovou na dupla de zaga que jogou contra a Ferroviária. Sabino e Alex, dois canhotos, começaram jogando. Ter dois jogadores no setor com preferência pelo pé esquerdo não é muito comum no futebol e era evitado por Cuca. Marcelo Fernandes, que comandou o Peixe no jogo, explicou a escolha.
- Se puder ter um destro e um canhoto, vai preferir. Nas circunstâncias, chegada do Sabino, base formada aqui, grande campeonato pelo Coritiba. Estamos fazendo de tudo para que fiquem em forma, possa ser opção para o Ariel - afirmou o auxiliar.
Sabino retornou ao time do Santos nesta temporada depois de dois ano em que se destacou jogando por empréstimo pelo Coritiba. O defensor deve ganhar mais oportunidade no setor, que tem Luan Peres como titular absoluto e Laércio, Luiz Felipe, Alex e os garotos da base.Já com o retorno dos titulares, o Santos volta a campo neste sábado e já para fazer um clássico. O Peixe visita o São Paulo, no Morumbi, às 19h, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista.