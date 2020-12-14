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futebol

Marcelo Fernandes e mais um auxiliar recebem aumento salarial no Santos

Técnico e Marcelo Passos foram contratados na gestão Orlando Rollo, em meados de outubro. Os contratos de ambos se encerram em 31 de dezembro deste ano....

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 19:37

LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 19:37
Crédito: Geraldo Bubniak
O Santos aumentou os salários do auxiliar técnico Marcelo Fernandes e do supervisor técnico do sub-23, Marcelo Passos, recentemente.
A justificativa de Fernandes foi da dificuldade em arcar com as dívidas pessoais. Com isso, o auxiliar teve um aumento de 35% na base salarial. Ele, inclusive, comandou o Santos nas partidas contra o Internacional, Athletico-PR e LDU.
O ex-atacante Marcelo Passos havia pedido moradia, mas a diretoria santista recusou. Então, o supervisor passou a receber do clube um pouco mais de R$ 10 mil.
Os profissionais foram contratados já na gestão Orlando Rollo, em meados de outubro. Os contratos de ambos se encerram em 31 de dezembro deste ano.

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