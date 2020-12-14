Marcelo Fernandes e mais um auxiliar recebem aumento salarial no Santos

Crédito: Geraldo Bubniak

O Santos aumentou os salários do auxiliar técnico Marcelo Fernandes e do supervisor técnico do sub-23, Marcelo Passos, recentemente.

A justificativa de Fernandes foi da dificuldade em arcar com as dívidas pessoais. Com isso, o auxiliar teve um aumento de 35% na base salarial. Ele, inclusive, comandou o Santos nas partidas contra o Internacional, Athletico-PR e LDU.

O ex-atacante Marcelo Passos havia pedido moradia, mas a diretoria santista recusou. Então, o supervisor passou a receber do clube um pouco mais de R$ 10 mil.