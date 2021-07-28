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Marcelo despede-se de Varane, novo reforço do Manchester United: 'Vou sentir a sua falta'

Lateral esquerdo brasileiro do Real Madrid publicou despedida ao zagueiro francês que assinou com o Manchester United...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 14:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2021 às 14:59
Crédito: Arquivo Pessoal
Marcelo, lateral-esquerdo do Real Madrid, publicou uma despedida em seu Instagram ao zagueiro Raphael Varane, que deixou o clube merengue nesta janela de transferências para assinar com o Manchester United, onde foi anunciado nesta terça-feira.
Veja a tabela do Espanhol- Vou sentir sua falta, Rapha!! Só posso agradecer por tantos momentos e sucessos ao seu lado, amigo. Desejo-lhe o melhor na nova etapa. Você é grande, Rapha. Obrigado - publicou Marcelo em sua conta oficial no Instagram.
Raphael Varane foi anunciado pelo Manchester United nas redes sociais do clube inglês nesta terça-feira. O jogador francês foi o segundo grande reforço da equipe inglesa dos 'Diabos Vermelhos' nesta temporada, visto que Jadon Sancho já havia sido anunciado.
Para assinar com o jogador francês, o Manchester United deverá pagar, segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, da SkySports, um total de 50 milhões de euros (R$ 305,5 milhões de reais na cotação atual da moeda) ao Real Madrid.
O contrato de Raphael Varane com o Manchester United é válido até o final do mês de junho de 2025, mas ainda haverá a opção de estender o seu vínculo com o clube até 2026. O clube e o zagueiro já estão acertados há semanas, e faltava apenas acertar a negociação com o Real Madrid.

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