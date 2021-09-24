Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marcelo Cirino é apresentado como novo reforço do Bahia

Camisa 88 deixou claro que desembarcou em Salvador para levantar a moral do Esquadrão de Aço...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 17:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2021 às 17:35
Crédito: Cirino apresentado ao Bahia (Felipe Alves/Bahia
Aos 29 anos, Marcelo Cirino desembarcou em Salvador para dar sequência na carreira e o Bahia foi o clube escolhido pelo atacante.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Empolgado com a oportunidade recebida, o jogador foi apresentado e vestiu oficialmente o manto do Esquadrão de Aço.
Consciente que precisa responder dentro das quatro linhas, o atacante Marcelo Cirino espera ajudar o seu time na briga contra o rebaixamento.
‘Estou na reta final da minha recuperação. Estou me sentindo muito bem. Agora temos que melhorar um pouco a força, a parte física, para poder ir para o campo. Eu nunca pensei em ser protagonista de algum clube, algum time que tenha passado. Sempre procurei ajudar meus companheiros e aqui no Bahia não vai ser diferente. Espero poder ajudar e colocar o Bahia na melhor posição possível’, declarou.
Estreia
Mesmo com a apresentação nesta sexta-feira, Marcelo Cirino trabalha a sua forma física e, ainda não tem uma data certa para o primeiro jogo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois suspeitos foram presos no Rio de Janeiro após investigações da Polícia Civil do Espírito Santo
Família do ES perde R$ 400 mil em golpe na compra de carro de luxo
Imagem de destaque
Líder sênior do Hezbollah rejeita desarmamento em declaração à BBC
Imagem de destaque
Dicas de lugares para fazer piquenique no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados