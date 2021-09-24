Marcelo Cirino é apresentado como novo reforço do Bahia

Crédito: Cirino apresentado ao Bahia (Felipe Alves/Bahia

Aos 29 anos, Marcelo Cirino desembarcou em Salvador para dar sequência na carreira e o Bahia foi o clube escolhido pelo atacante.

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Empolgado com a oportunidade recebida, o jogador foi apresentado e vestiu oficialmente o manto do Esquadrão de Aço.

Consciente que precisa responder dentro das quatro linhas, o atacante Marcelo Cirino espera ajudar o seu time na briga contra o rebaixamento.

‘Estou na reta final da minha recuperação. Estou me sentindo muito bem. Agora temos que melhorar um pouco a força, a parte física, para poder ir para o campo. Eu nunca pensei em ser protagonista de algum clube, algum time que tenha passado. Sempre procurei ajudar meus companheiros e aqui no Bahia não vai ser diferente. Espero poder ajudar e colocar o Bahia na melhor posição possível’, declarou.

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