Marcelo Chamusca fala sobre reencontro com o Botafogo

Crédito: Chamusca vai reencontrar o Botafogo (Tiago Caldas/CNC

O próximo sábado será especial para Marcelo Chamusca. Pela primeira vez desde a sua saída do Botafogo, o agora técnico do Náutico reencontra o seu ex-clube.

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Na coletiva de imprensa, o treinador exaltou a equipe carioca e citou a base deixada para que Enderson Moreira pudesse desempenhar um bom papel após o suceder.

‘É sempre uma grande oportunidade se confrontar com um clube da história e da grandeza do Botafogo. Trabalhei lá, conheço bem o momento e a realidade do clube. Na realidade, a base dos jogadores que compõem o elenco principal do time trabalhou comigo. É uma equipe forte, com um vestiário de caráter grande, jogadores comprometidos. É uma honra ter a oportunidade de jogar contra um clube da grandeza do Botafogo’, afirmou.

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