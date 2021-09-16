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Marcelo Chamusca fala sobre reencontro com o Botafogo

Ex-treinador do Fogão comentou sobre a base montada na época que dirigiu o time de General Severiano...
LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 15:52

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 15:52

Crédito: Chamusca vai reencontrar o Botafogo (Tiago Caldas/CNC
O próximo sábado será especial para Marcelo Chamusca. Pela primeira vez desde a sua saída do Botafogo, o agora técnico do Náutico reencontra o seu ex-clube.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na coletiva de imprensa, o treinador exaltou a equipe carioca e citou a base deixada para que Enderson Moreira pudesse desempenhar um bom papel após o suceder.
‘É sempre uma grande oportunidade se confrontar com um clube da história e da grandeza do Botafogo. Trabalhei lá, conheço bem o momento e a realidade do clube. Na realidade, a base dos jogadores que compõem o elenco principal do time trabalhou comigo. É uma equipe forte, com um vestiário de caráter grande, jogadores comprometidos. É uma honra ter a oportunidade de jogar contra um clube da grandeza do Botafogo’, afirmou.
Classificação
Além do reencontro, a partida marca um duelo direto para o Timbu. Já que o time está na 7ª colocação, com 35 pontos e o Botafogo aparece na 3ª colocação, com 41 pontos.

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