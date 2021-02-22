Marcelo Chamusca é apresentado pelo Botafogo: 'Deveremos ser certeiros nas contratações'

Crédito: Divulgação/Botafogo

Na tarde desta segunda-feira, 22, Marcelo Chamusca foi oficialmente apresentado pelo Botafogo como novo treinador da equipe. A contratação foi confirmada na última sexta-feira, mas o técnico chegou apenas hoje ao Rio de Janeiro, às 8h. No entanto, Chamusca garante que, mesmo distante, já participava do planejamento da equipe para temporada. + Botafogo envia proposta e busca renegociar dívida com Joel Carli- Todos os jogadores que já foram contatados. Desde sexta-feira, nós já começamos, por telefone, a planejar e até acelerar algumas situações de contratações, mas todos os jogadores que foram contratados tem o meu aval. Já existia alguns que o clube já vinha conversando, mas todos muito interessantes e acho que vão agregar. Eles tem um perfil muito interessante para as competições que vamos disputar.

- A ideia é contratar em todos os setores: defesa, meio-campo e ataque. Nós não vamos contratar de forma aleatória, tem sido um trabalho feito com muito equilíbrio desde sexta e que já vinha sendo feito pelo clube, que pelo departamento de análise que é muito atuante. Entramos nesse processo e estamos trabalhando para que possamos qualificar o nosso elenco ao máximo dentro das nossas necessidades e da nossa condição orçamentária.Marcelo Chamusca também explicou o porquê de ter aceitado o desafio de comandar o Botafogo. De acordo com ele, a "estrutura adequada" e a mobilização para, mesmo assim, reestruturar todos os setores, o seduziu.

- O desafio é imenso. A visibilidade e a oportunidade é proporcional. O que me seduziu a aceitar a proposta foi o momento de reestruturação em todos os setores que o clube vai viver e já está vivendo. É dessa forma que nós encaramos. Estou chegando em um momento importante para o clube, e temos toda condição de agregar para fazer uma grande temporada.

- O Botafogo tem uma estrutura adequada. Tem uma boa estrutura. De manhã chegue e conheci praticamente toda a estrutura. O clube tem a condição que a gente precisa para realizar o trabalho, mas existe uma mobilização interna para que ela seja melhorada. CONFIRA MAIS RESPOSTAS DO NOVO TREINADOR DO BOTAFOGO

Planejamento- É otimizar, principalmente, a questão financeira ao máximo. Deveremos ser certeiros nas contratações. Vamos ter o planejamento inicial. A análise de mercado é permanente, vamos iniciar, mas também continuar analisando o mercado porque ainda temos um período a construir antes de começar a Série B. Eu me sinto muito bem adaptado porque o investimento que o Botafogo vai fazer é muito parecido com o investimento do Ceará e Cuiabá, quando consegui o acesso pelas equipes.