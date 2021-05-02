Marcelo Cabo valoriza 'circunstância positiva' após expulsão e atuação de trio do Vasco

A derrota para o Madureira, apesar de ter se dado com o time praticamente todo reserva, ficou marcada mesmo pela expulsão de Laranjeira ainda no primeiro tempo. Mas o técnico do Vasco, Marcelo Cabo, observa o copo meio cheio. Para ele, foi um oportunidade de aprendizado aos jovens.- Taticamente, foi uma circunstância positiva, que vai se repetir ao longo da temporada. Fui para o intervalo, mobilizei um 4-3-2, tirando o Tiago (Reis) e fazendo Jabá e Figueiredo jogarem por dentro porque eles prendem bem a bola. Abaixamos as linhas e fomos bem. No final, voltamos para o 4-4-1 - analisou o comandante, que completou: