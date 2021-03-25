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Marcelo Cabo prega: 'Vamos continuar trabalhando para que o Vasco seja o Vasco de hoje'

Treinador gostou da atuação do Cruz-Maltino na vitória sobre o Macaé - a primeira da equipe na temporada - e quer repeti-la nas próximas partidas...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 21:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 21:05
Crédito: Marcelo Cabo chegou no Vasco para esta temporada (Rafael Ribeiro / Vasco
Foi com volume, embora só garantida no final do jogo. Mas a vitória do Vasco sobre o Macaé - a primeira da equipe na temporada - agradou ao técnico Marcelo Cabo. Que quer deseja uma repetição das atuações para o time ao longo das competições.- Ao torcedor vascaíno eu quero dedicar essa primeira vitória na temporada. Estamos trabalhando, deveremos ter novidades essa semana. E vamos continuar trabalhando para que o Vasco seja o Vasco de hoje. Quero dedicar essa vitória ao torcedor - homenageou o treinador.
E Cabo destrinchou o que lhe agradou na atuação cruz-maltina: a capacidade de encurralar um visitante que já se sabia retraído, o alto número de finalizações, o domínio da posse de bola e a participação de jovens.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
- Vitória importante. Sabíamos que eles viriam no 3-6-1, reativos. Preparamos o time para essa proposta. Fiquei satisfeito pelo que a equipe apresentou. Volume, profundidade, 32 finalizações contra cinco do Macaé, 70% de posse de bola - afirmou, antes de emendar:
- Mais feliz ainda pelos jovens no segundo e terceiro gol. Vai favorecer física e tecnicamente. Não foi vitória que construíamos de qualquer maneira. Foi com inteligência, sabedoria e entrega dos jogadores. Entendemos que será a primeira de muitas - projetou.

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