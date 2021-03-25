Marcelo Cabo prega: 'Vamos continuar trabalhando para que o Vasco seja o Vasco de hoje'

Crédito: Marcelo Cabo chegou no Vasco para esta temporada (Rafael Ribeiro / Vasco

Foi com volume, embora só garantida no final do jogo. Mas a vitória do Vasco sobre o Macaé - a primeira da equipe na temporada - agradou ao técnico Marcelo Cabo. Que quer deseja uma repetição das atuações para o time ao longo das competições.- Ao torcedor vascaíno eu quero dedicar essa primeira vitória na temporada. Estamos trabalhando, deveremos ter novidades essa semana. E vamos continuar trabalhando para que o Vasco seja o Vasco de hoje. Quero dedicar essa vitória ao torcedor - homenageou o treinador.

E Cabo destrinchou o que lhe agradou na atuação cruz-maltina: a capacidade de encurralar um visitante que já se sabia retraído, o alto número de finalizações, o domínio da posse de bola e a participação de jovens.

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- Vitória importante. Sabíamos que eles viriam no 3-6-1, reativos. Preparamos o time para essa proposta. Fiquei satisfeito pelo que a equipe apresentou. Volume, profundidade, 32 finalizações contra cinco do Macaé, 70% de posse de bola - afirmou, antes de emendar: