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Marcelo Cabo explica lesão de Romulo, do Vasco, no primeiro tempo e revela: 'Não chegou a fisgar'

Segundo a programação do clube, Romulo atuaria no primeiro tempo e seria substituído no intervalo da partida...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 18:04

LanceNet

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Publicado em 

01 mai 2021 às 18:04
Crédito: Reprodução/VascoTV
Na tarde deste sábado, o Madureira venceu o Vasco por 1 a 0, no estádio Conselheiro Galvão, em partida válida pelo jogo de ida da fase semifinal da Taça Rio. Apesar da derrota, o duelo marcou a reestreia de Romulo com a camisa do Cruzmaltino. O volante deveria atuar por 45 minutos e ser substituído no intervalo. Contudo, o capitão sentiu uma dor na posterior da coxa esquerda e foi para os vestiários ainda no primeiro tempo. Em entrevista coletiva, o técnico Marcelo Cabo tranquilizou a torcida e disse que Romulo não sentiu uma fisgada no local.>Torcida do Vasco faz campanha de ajuda financeira após atualização da dívida- Fizemos reunião para o aproveitamento do Romulo. Minha opção, conhecendo aqui, foi começar com ele, por conta do campo, bola aérea. No intervalo, ele sairia. No final do primeiro tempo, ele sentiu a perna pesar. Conversei com ele, não chegou a fisgar - disse Cabo, que ainda completou.
- Ele vem de um trabalho bem feito pela preparação física. O que vocês viram (em campo) é que ele organiza muito a saída de bola, ganhamos na saída de bola. Quero tranquilizar a torcida, ele só antecipou a saída em cinco minutos.> Veja a tabela do Campeonato CariocaEm nota, a assessoria do Vasco atualizou o quadro de saúde tanto de Romulo, quanto de Ricardo Graça. Este último, levou uma cotovelada de Edmário no rosto. O supercílio do zagueiro sangrou e ele precisou jogar o primeiro tempo com uma touca de natação.
Sobre o Romulo: estava prevista sua utilização por 45 minutos. Como se queixou de uma dor na posterior da coxa esquerda, sua saída foi antecipada para antes do término do primeiro tempo. Será reavaliado.
Sobre Ricardo Graça: sofreu um corte no supercílio esquerdo e foi suturado no intervalo. Seguiu normalmente na partida.

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