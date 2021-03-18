Marcelo Cabo analisa atuação e comemora vaga: 'Estamos formando um grupo comprometido com o Vasco'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Apesar do empate com a Caldense, o Vasco garantiu uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Com um bom primeiro tempo, o time abriu o placar, mas a questão física pesou na etapa final. Durante coletiva de imprensa, o técnico Marcelo Cabo disse que o Cruz-Maltino teve um bom início de jogo, mas a falta de qualidade do gramado dificultou o confronto.

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- Fizemos um bom primeiro tempo, conseguimos até colocar um pouco da nossa ideia do jogo, porém, a grande dificuldade foi o piso do gramado. Isso dificultou a característica da nossa equipe, o jogo apoiado e que bota a bola no chão. Ficou um jogo muito competitivo, muito corporal, de segunda bola. Minha equipe não era um time de imposição física, essa foi a principal dificuldade - analisou o treinador.

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Além disso, o comandante disse que a questão física pesou no segundo tempo, quando ele teve que fazer alterações na equipe. No entanto, ele destacou que o Vasco teve mais posse de bola e que o importante foi garantir a classificação para a sequência da temporada. O técnico também explicou as entradas de Cano, Castan e Léo Matos, que jogaram apenas alguns minutos da partida.

- Realmente a gente optou por essa viagem de ônibus porque teríamos um período de recuperação muito bom na quarta. Fiquei muito satisfeito com o Marquinhos. Tanto o Léo quanto o Cano tinham um tempo para poder atuar, me entregue pelo departamento físico e fisiológico. Léo fez quatro sessões de treinamentos, Cano só poderia jogar 15 ou 20 minutos. Precisávamos dar ritmo - explicou, e em seguida acrescentou.

- O Cano mal saiu da transição e se colocou à disposição. O Léo saiu da Covid e se colocou à disposição. Castan precisava de um período maior e se colocou à disposição. Preciso ressaltar esses três profissionais, que, mesmo sem as condições, se entregaram. Estamos formando um grupo comprometido com o Vasco nessa temporada. Eles não estavam na melhor condição. - finalizou