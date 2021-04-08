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Marcelo Cabo afirma que vaga do Vasco é importante nos aspectos 'financeiro, técnico e de confiança'

Treinador celebrou a classificação do Cruz-Maltino na partida contra o Tombense. Com a vitória por 2 a 1, o time carioca chegou à terceira fase do torneio mata-mata...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 00:22

LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2021 às 00:22
Crédito: Reprodução/VascoTV
O jogo começou com gol do Vasco, teve outro gol do Cruz-Maltino no início do segundo tempo, teve sufoco no fim, mas o mais importante foi obtido: a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Isso é que foi ressaltado pelo técnico Marcelo Cabo.- Importante a classificação neste início de trabalho. Nesta fase (terceira) entram todas as equipes da Libertadores. Tivemos um início difícil, dois adversários fortes em casa - afirmou, lembrando da também mineira Caldense, que o Cruz-Maltino encarou na primeira rodada da competição. E completou:
- Quando jogamos mata-mata, você tem que se preparar para aquela circunstância do jogo. Saímos com a classificação, que é importante em todos os aspectos: financeiro, técnico e de confiança - emendou.
A defesa vem sendo um problema. Antes nas bolas paradas, nesta quarta-feira com bola rolando. O treinador, contudo, tenta ver o copo meio cheio.
- O Vasco tomou gol em todos os jogos, mas fez também em todos os jogos. Mudei a marcação de bola parada para mista. Passar um jogo sem levar gol é uma meta, mas temos tempo agora para fazer ajustes - analisou.

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