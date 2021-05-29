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Marcelo Cabo admite má atuação do Vasco: 'Faltou quase que tudo. Nossos primeiros 20 minutos foram críticos'

Diante do Operário-PR, Cruz-Maltino teve a pior atuação sob o comando do treinador, que reconheceu desempenho e intensidades abaixo do aceitável para a Série B do Brasileiro...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 14:09

LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2021 às 14:09
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O desempenho do Vasco justificou a derrota para o Operário-PR neste sábado., na estreia das equipes na Série B do Campeonato Brasileiro. O fato foi confirmado pelo próprio treinador do Cruz-Maltino, Marcelo Cabo, após a partida. Para ele, especialmente o início do jogo foi aquém do que se espera tanto a nível técnico quanto a nível de intensidade.- Hoje não fica difícil analisar a atuação do Vasco. Faltou quase que tudo. Nossos primeiros 20 minutos foram críticos, muito abaixo de uma equipe que pleiteia subir. Nos faltou intensidade e entender o que é a Série B. Além da técnica e tática, faltou intensidade - admitiu o treinador. E ele completou:
- Ofertamos dois gols ao Operário. Primeiro tempo muito abaixo. Tomamos medidas para iniciarmos bem o segundo tempo, e era um risco calculado. Propusemos, deixamos risco. O resultado, infelizmente, não foi o que queríamos - lamentou.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Mas o Vasco não tem muito tempo para lamentar. O próximo desafio é pela Copa do Brasil, na terça-feira, contra o Boavista. Pela Série B, o próximo jogo é no domingo 6 de junho, contra a Ponte Preta.

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