Marcelo Cabo admite má atuação do Vasco: 'Faltou quase que tudo. Nossos primeiros 20 minutos foram críticos'

O desempenho do Vasco justificou a derrota para o Operário-PR neste sábado., na estreia das equipes na Série B do Campeonato Brasileiro. O fato foi confirmado pelo próprio treinador do Cruz-Maltino, Marcelo Cabo, após a partida. Para ele, especialmente o início do jogo foi aquém do que se espera tanto a nível técnico quanto a nível de intensidade.- Hoje não fica difícil analisar a atuação do Vasco. Faltou quase que tudo. Nossos primeiros 20 minutos foram críticos, muito abaixo de uma equipe que pleiteia subir. Nos faltou intensidade e entender o que é a Série B. Além da técnica e tática, faltou intensidade - admitiu o treinador. E ele completou: