Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Marcelo Benevenuto e Matheus Babi chegam atrasados a treino do Botafogo e não enfrentam Palmeiras
futebol

Marcelo Benevenuto e Matheus Babi chegam atrasados a treino do Botafogo e não enfrentam Palmeiras

Atletas não se apresentam à atividade desta segunda-feira no horário combinado e, como punição, não serão relacionados para a partida da 33ª rodada do Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2021 às 12:49

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 12:49

Crédito: Marcelo Benevenuto em ação pelo Botafogo Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo voltou a ter problemas por indisciplina. Após divulgar uma nota alegando atrasos de Alexander Lecaros, Ênio e Rhuan a treinamentos durante a última semana, o clube de General Severiano voltou a lidar com problemas envolvendo jogadores não se apresentando no horário combinado da atividade. Marcelo Benevenuto e Matheus Babi chegaram atrasados no treino desta segunda-feira, no Estádio Nilton Santos.
Como punição, a dupla, que estava treinando no time titular, está fora da partida contra o Palmeiras, nesta terça-feira, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista à "BotafogoTV", Eduardo Freeland, diretor de futebol do Alvinegro, explicou a decisão.
- Optamos por tirar os atletas do jogo contra o Palmeiras. O momento pede uma rigidez um pouco maior. A resposta dos atletas foi muito positiva, inclusive dos que estão deixando de participar do jogo, pediram desculpas e entenderam. Na reunião de ontem (domingo) nós definimos isso. Os jogadores entenderam que é hora de mudar a chave. É uma conduta que não podemos abrir mão - afirmou.
Para o lugar de Marcelo Benevenuto, Sousa, criado nas categorias de base do Alvinegro, é uma opção. Rafael Forster, zagueiro de origem, será o lateral-esquerdo - Victor Luís, titular da posição, não pode jogar por força contratual.
Se Barroca mantiver a formação com dois atacantes, Rafael Navarro aparece como opção para substituir Matheus Babi. Caso o treinador mude o formato tático da equipe, Matheus Nascimento pode atuar centralizado no comando do sistema ofensivo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abel Ferreira leva oito jogos de suspensão no STJD após expulsões no Brasileirão
Imagem de destaque
Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados