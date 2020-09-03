Marcelo Alves destaca coletivo na estreia pelo Vasco: 'Aqui pensamos em grupo'

Crédito: Marcelo Alves fez a primeira partida com a camisa do Vasco contra o Santos (Reprodução/Vasco TV

Um dos estreantes da noite, o zagueiro Marcelo Alves concedeu coletiva de imprensa, após o empate em 2 a 2 com o Santos, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira. O jogador de 22 anos, emprestado pelo Madureira, foi escalado de última hora diante dos desfalques dos titulares, Castan e Ricardo Graça e do reserva imediato, Werley. Ao avaliar a participação, ele dividiu os méritos pela boa atuação com os companheiros e avaliou a participação na partida como positiva.

– Fiquei sabendo que ia jogar em cima da hora. Eu estava preparado, vinha treinando muito forte. Ainda mais com a pandemia, pois sabemos que temos jogos o tempo inteiro e que a oportunidade vai aparecer quando a gente menos espera. O Ramon me chamou perguntou se eu estava bem para jogar e falei para ele que estava aqui para ajudar. Apareceu essa oportunidade e espero dar sequência no meu trabalho. Aqui a gente sempre pensa em grupo. Hoje mais o que nunca mostramos que estamos com um grupo forte e unido e mostramos dentro de campo que estamos prontos – disse Alves, à Vasco TV.

O zagueiro também destacou a importância dos jogadores mais experientes para ter confiança dentro de campo.

– Jogamos eu e Miranda e acho que fizemos uma boa partida. Teve muitos jogadores jovens em campo, mas a presença do Henrique, Pikachu e Bastos nos ajudou muito. Eles sempre falavam com a gente. Fico muito feliz pela estreia. Infelizmente não conseguimos o resultado que viemos buscar – completou.

Marcelo também elogiou o companheiro de equipe Ygor Catatau, o outro estreante na partida. Os dois chegaram juntos do Madureira por empréstimo para reforçar o elenco para o Brasileirão.

– Fiquei muito feliz pelo Catatau. Chegamos juntos no Vasco e seu da trajetória dele. Batalhamos juntos para chegar até aqui e fiquei muito feliz pelo desempenho dele – finalizou.