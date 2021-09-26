Marcão vê 'grande jogo' do Fluminense, celebra invencibilidade no Brasileiro e exalta Fred

O Fluminense chegou ao sétimo jogo sem perder no Campeonato Brasileiro ao bater o Red Bull Bragantino por 2 a 1, neste domingo, no Maracanã. Apesar de iniciar com um ótimo primeiro tempo, a equipe caiu de ritmo na segunda etapa, sofreu um gol e viu o adversário fazer pressão. Após o confronto, o técnico Marcão exaltou a atuação do Tricolor, mas disse que os jogadores precisam se adaptar ao estilo de jogo dos rivais.

- Nossa equipe fez um grande jogo. Foi um primeiro tempo de muitas ações no último terço do campo. Estamos enfrentando uma equipe com muita qualidade, usam isso a seu favor. Estamos sempre tentando analisar cada momento. Sabíamos que eles iam arriscar e teriam que chegar no gol. Nossa equipe teria que encontrar soluções para sair. Os jogos tem se apresentado desta maneira, temos que fazer um movimento contrário. Hoje tivemos algumas substituições importantes, o Yago tomou pancada durante a semana e isso incomodou. Depois tivemos o Jhon Arias, depois mais duas para manter o time dinâmico e aceitando as propostas do jogo do adversário e chegando - analisou o treinador.

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​Com a vitória, Marcão chegou aos 16 jogos de invencibilidade em Brasileirão, levando em conta a passagem do ano passado, quando substituiu Odair Hellman. Campeão brasileiro em 2010, Muricy Ramalho teve 15 jogos sem derrotas naquela campanha.

- É especial participar desse momento do Fred. É um líder nato, merece muito, é bom de vestiário e importante para os meninos. Ficamos felizes por presenciar isso. É muito fácil definir o Fred. Todo treinador sonha em ter um cara que entende o jogo, faz a leitura. Agora sem o torcedor conseguimos falar o atleta responde. Quando tem mais gente, alguns estádios tem os sons e não conseguimos passar a mensagem. Falamos muito durante a semana sobre o que podem fazer, como vencer, o Fred faz isso o tempo todo, está atento a tudo, chama os meninos, orienta. Essa mescla que conseguimos aqui com os jovens e essa experiência. Os garotos entendem que o Fred tem muita coisa para passar, abrem o ouvido, e executam. Nos ajuda no processo. É muito importante - exaltou.

Com o resultado, o Fluminense chega a 32 pontos e segue na oitava posição, um atrás do Corinthians, que abre o G6. Na próxima rodada, o Flu vai até a Vila Belmiro para enfrentar o Santos, no domingo, às 18h15.