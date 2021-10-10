Marcão mostra tranquilidade no retorno de Cazares ao Fluminense nas próximas partidas

O técnico Marcão mostrou otimismo com a possibilidade do Fluminense contar novamente com Cazares. Segundo o comandante tricolor, o meia estará em plenas condições em breve.- O Cazares teve uma semana muito forte, teve um desgaste muito grande. Optamos por deixar ele fora dessa partida, mas acredito que não precise nem de exame, nem nada, para que ele possa estar junto com a gente para nos ajudar para as próximas partidas - disse. O equatoriano havia sentido uma lesão durante o treino do Tricolor das Laranjeiras e ficou de fora do empate em 0 a 0 com o Atlético-GO.