Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Marcão mostra tranquilidade no retorno de Cazares ao Fluminense nas próximas partidas
futebol

Marcão mostra tranquilidade no retorno de Cazares ao Fluminense nas próximas partidas

Comandante tricolor atribui ausência do jogador a 'desgaste' e ratifica que conta com o meia para a sequência da equipe no Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 out 2021 às 16:37

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 16:37

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O técnico Marcão mostrou otimismo com a possibilidade do Fluminense contar novamente com Cazares. Segundo o comandante tricolor, o meia estará em plenas condições em breve.- O Cazares teve uma semana muito forte, teve um desgaste muito grande. Optamos por deixar ele fora dessa partida, mas acredito que não precise nem de exame, nem nada, para que ele possa estar junto com a gente para nos ajudar para as próximas partidas - disse. O equatoriano havia sentido uma lesão durante o treino do Tricolor das Laranjeiras e ficou de fora do empate em 0 a 0 com o Atlético-GO.
O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (13), contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados