Marcão explica Fred e Jhon Kennedy juntos, e rasga elogios a Cazares: 'Talento nato'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Depois de 90 minutos de inúmeras chances desperdiçadas, o Fluminense venceu o Sport com gol de David Braz, nos acréscimos. Luiz Henrique e Jhon Kenedy perderam algumas chances de gol que testaram o coração do torcedor tricolor no Maracanã. Aliviado pela vitória, Marcão explicou movimentações durante a partida e elogiou o meia Cazares.+ David Braz marca no fim e garante vitória do Fluminense contra o Sport

- Colocamos o Kennedy e o Fred mais próximos pra segurar essa última linha do Sport, segurar o volante dele e gerar espaço pro nosso extremo. No segundo tempo, entendemos que colocar o Cazares naquela brecha iria pode gerar enfiadas interessantes pros nossos atacantes - disse Marcão, que completou:

- Cazares é um talento nato. A semana foi muito boa. Tem jogo que a gente precisa de um 10 com as características dele. Tem jogo com desenho pro 10, praquele penúltimo passe. Na semana a gente já tinha desenhado - disse o treinador.

+ David Braz recebe maior nota do Fluminense em vitória no Maracanã

Confira outros trechos da coletiva de Marcão:

Estratégia do Sport em campo"Nós sabíamos que a equipe do Sport viria numa situação de contra-ataque. Treinamos a nossa equipe pra isso, de procurar e preencher os espaços, bastante movimentação. Tivemos inúmeras chances"

Saída de Arias e entrada de Cazares"Substituí o Arias não porque ele estava mal. A gente tirou porque achava que o Cazares poderia nos trazer esse passe qualificado. São características diferentes. Foi questão de característica"

Próximo jogo contra o Grêmio"O jogo contra o Grêmio é um jogo super difícil. Sabemos que a fase deles é ruim, mas é uma equipe muito boa. Eles estão criando nos jogos. Vamos tentar tirar proveito dessa situação, mas vai ser uma guerra lá"