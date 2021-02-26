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Marcão exalta elenco do Fluminense pela vaga na Libertadores: 'O que fizeram é digno de aplausos'

Após vitória por 2 a 0 do Tricolor das Laranjeiras nesta quinta-feira, treinador destaca comprometimento do elenco e diz que Roger Machado pegará um time unido...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 00:20

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 00:20
Crédito: Marcão detalhou como tende a ser o planejamento da equipe (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O técnico Marcão não poupou elogios ao elenco Fluminense ao fim da campanha da equipe no Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza nesta quinta-feira, no Maracanã, o comandante exaltou a maneira como todos se superaram para garantir a equipe momentaneamente nas fases iniciais da Copa Libertadores.
- O que estes meninos fizeram é digno de aplausos. A gente lembra lá atrás, do treino "home office", com todos ajudando, trabalhando, começando em casa. Sabíamos que teríamos dificuldades em um ano atípico, mas formamos uma família. Isso nos uniu ainda mais - e frisou:
- Para a gente internamente não foi uma surpresa. Vemos o comprometimento no dia a dia. Temos um grupo com uma mescla de jogadores experientes com jovens valorosos, tenho certeza que formamos um grupo muito bom - completou.
Marcão falou sobre como "passa o bastão" para o futuro treinador do Tricolor das Laranjeiras, Roger Machado.
- Roger vai pegar um time unido, comprometido e vai continuar ao máximo este trabalho. Ele é uma pessoa especial. Em relação ao planejamento, a gente retorna na próxima terça-feira e continua trabalhando conforme o previsto. Depois, é esperar. Caso algo aconteça no jogo entre Grêmio e Palmeiras (na final da Copa do Brasil) fazemos outro tipo de planejamento - disse.
Quinto colocado no Brasileirão, o Fluminense agora torce por uma vitória do Palmeiras na decisão da Copa do Brasil para ter vaga direta na fase de grupos. Primeiro jogo é neste domingo, dia 28, e o segundo dia 7 de março. Estreia na segunda fase da Libertadores seria no dia 9, no Brasil.

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