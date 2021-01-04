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Marcão esboça Fluminense sem Nenê e Marcos Paulo para o Fla-Flu; veja o provável time

Luccas Claro, recuperado de lesão, e Hudson, de volta após suspensão, devem iniciar o clássico no Maracanã, na quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 15:04

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 15:04

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Em busca da primeira vitória desde que assumiu o comando do Fluminense, o técnico Marcão deve promover algumas alterações no time titular no clássico. Nas atividades realizadas nesta semana, o ídolo tricolor esboçou a equipe sem Nenê e Marcos Paulo, mas com os retornos de Luccas Claro e Hudson, recuperado de lesão e retornando de suspensão, respectivamente.
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Nesta quarta-feira, o Flu faz o primeiro jogo de 2021 contra o Flamengo, às 21h30, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nenê já havia sido desfalque no jogo anterior, contra o São Paulo, após sentir dores na panturrilha direita. Já Luccas Claro se recuperou de uma lesão na coxa direita sofrida no último dia 16. Com a suspensão de Nino, irá fazer dupla com Matheus Ferraz.
Portanto, a escalação deverá ter Marcos Felipe; Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Yuri, Hudson, Yago Felipe e Michel Araújo; Wellington Silva e Fred. A informação foi dada inicialmente pela "Rádio Globo".
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Quem também irá pelo menos para o banco de reserva é o atacante Luiz Henrique e o volante Martinelli, ambos recuperados de lesão. Além do meia Paulo Henrique Ganso, retornando de suspensão.
O Fluminense é o sétimo colocado no Brasileirão, com 40 pontos. A equipe tem duas derrotas e um empate nas últimas três rodadas.

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