Marcão, do Sport, tem situação consultada por outros times da Série A

Autor de um dos gols na vitória por 2 a 1 do Sport sobre o Internacional pela 35ª Rodada do Campeonato Brasileiro, o meio-campista Marcão parece ter entrado no radar de outras equipes que também disputam a Série A segundo informação obtida pelo Futebol Latino.>Como ficou a situação do Leão após a 35ª RodadaOs nomes dos clubes que fizeram as sondagens acerca da situação do atleta de 30 anos de idade tem sido mantido em sigilo para preservar possíveis negociações. Entretanto, foi possível saber que uma dos times é da Região Sul do país, território onde Marcão já esteve defendendo o Criciúma, em 2015, e o Brasil de Pelotas em 2016.