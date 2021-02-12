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Marcão, do Sport, tem situação consultada por outros times da Série A

Meio-campista recebeu sondagens que vem sendo mantidas em sigilo onde um dos clubes seria do Sul do país...
LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 11:46

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 11:46

Crédito: Meio-campista desperta interessa de clubes da elite (Divulgação/Assessoria de Imprensa
Autor de um dos gols na vitória por 2 a 1 do Sport sobre o Internacional pela 35ª Rodada do Campeonato Brasileiro, o meio-campista Marcão parece ter entrado no radar de outras equipes que também disputam a Série A segundo informação obtida pelo Futebol Latino.>Como ficou a situação do Leão após a 35ª RodadaOs nomes dos clubes que fizeram as sondagens acerca da situação do atleta de 30 anos de idade tem sido mantido em sigilo para preservar possíveis negociações. Entretanto, foi possível saber que uma dos times é da Região Sul do país, território onde Marcão já esteve defendendo o Criciúma, em 2015, e o Brasil de Pelotas em 2016.
Na atual edição do Campeonato Brasileiro, Marcão participou de 23 partidas, marcou dois gols e, na última rodada, voltou a frequentar a seleção da rodada dentre os melhores nomes da 35ª Rodada que afastou o Rubro-Negro da Praça da Bandeira.
Para se manter nessa condição (e consequentemente assegurar a permanência na elite), o time pernambucano joga na próxima segunda-feira (15) recebendo às 20h o Bragantino.

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