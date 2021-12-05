Marcão diz que situação de Egídio foi 'decidida internamente' e comenta expectativa por Felipe Melo no Fluminense

Um assunto que vem dominando os dias do Fluminense é a iminente contratação do volante Felipe Melo visando a próxima temporada. A situação do jogador com o clube está encaminhada e a tendência é que a assinatura do contrato aconteça nos próximos dias. Em entrevista coletiva após a derrota por 2 a 0 para o Bahia, o técnico Marcão afirmou não saber sobre a negociação.

- Temos escutado, estamos igual a vocês. Algumas coisas saíram na mídia, vamos esperar o posicionamento do clube e do presidente. Se realmente for verdade, que seja mais um guerreiro para nos ajudar - disse o treinador.

Outro assunto que chamou a atenção na tarde deste domingo e vem sendo alvo de questionamentos é sobre Egídio. Com a lesão de Marlon, Danilo Barcelos retornou ao time titular. Entretanto, o Tricolor foi para Salvador sem um reserva para a lateral-esquerda.

Sem jogar desde o dia 2 de setembro, o veterano está fora dos planos do clube. Com contrato apenas até o fim deste ano, Egídio vinha sendo o titular absoluto da posição até que se lesionou e não retornou mais.

- Algumas coisas foram decididas internamente sobre o Egídio. É um cara que respeitamos muito, mas alguns posicionamentos até dele mesmo já foram resolvidos. Não pudemos contar com o Marlon, que sentiu o adutor. Tivemos o Danilo, treinamos o Gustavo na lateral, o Daniel no banco também - explicou o treinador em entrevista coletiva.