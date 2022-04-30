Maratona! Palmeiras estreia em sua sexta competição no ano de 2022

Falar do calendário brasileiro e das maratonas que ele proporciona é "chover no molhado" e no caso do Palmeiras parece que as coisas vêm acontecendo em looping de 2020 para cá. Neste sábado, às 21h, diante da Juazeirense, o clube fará a sua sexta estreia em uma competição neste ano e ela acontecerá na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Haja fôlego para o Verdão.GALERIA> Palmeiras tem 14 jogadores com mais de 100 jogos pelo clube no elenco

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Desde janeiro, quando o Alviverde voltou de suas merecidas férias após um longo ano de 2021, que abrigou duas temporadas (a de 2020 foi prolongada por conta da pandemia de Covid-19), o time de Abel Ferreira já deu início a cinco torneios: Paulistão, Mundial de Clubes (válido pela temporada 2021), Recopa, Libertadores e Brasileirão. Tudo isso em cerca de três meses.

Agora, perto de completar o quarto mês do ano, o Palmeiras soma 27 jogos disputados, mas de competições, efetivamente, foram aproximadamente três meses. Perto de chegar aos 28º duelo de 2022, a equipe palestrina fez em média nove jogos por mês. Se pegarmos por dias (de 23/1/2022 a 30/04/2022), teremos 97 entre a estreia na temporada e o jogo deste sábado, o que nos daria uma média de uma partida a cada 3,5 dias. A reclamação não é à toa.- Eu nunca disse isso, mas quero dar parabéns aos treinadores brasileiros porque é muito difícil jogar esse campeonato, pela insanidade. Não dão tempo para que o treinador brasileiro possa impor suas ideias. Felizmente, e às custas dos meus jogadores, fui ganhando e me mantendo. Da forma como o calendário está feito é impossível ver a qualidade dos treinadores. Impossível - declarou Abel Ferreira após vencer o Corinthians por 3 a 0 no Brasileirão.

Em 2021, o Verdão jogou dez competições diferentes (Brasileirão-2020, Libertadores-2020, Copa do Brasil-2020, Mundial de Clubes-2020, Paulistão-2021, Supercopa-2021, Recopa-2021, Libertadores-2021, Brasileirão-2021 e Copa do Brasil-2021) e fez 91 jogos, o que foi um recorde mundial no ano.

Apesar de poder ter tido férias no fim do ano passado e uma pré-temporada muito boa dentro das limitações do futebol brasileiro, a verdade é que o Alviverde vem acumulando essa maratona de jogos há algum tempo. Mesmo assim, a resposta tem vindo em campo. Dos três torneios já encerrados em 2022, o clube venceu dois (Recopa e Paulistão) e foi vice em outro (Mundial).

É com esse contexto que o Palmeiras vai a campo neste sábado, para iniciar a sua terceira competição simultânea, dividindo as atenções com Brasileirão e Libertadores. Vale lembrar que em 2021 o time de Abel Ferreira foi eliminado precocemente da Copa do Brasil, ainda na terceira fase, ao ser derrotado nos pênaltis, no Allianz Parque, pelo CRB. A ideia, obviamente é ir mais longe nesta temporada. Resta saber se o fôlego e o elenco farão com que isso seja possível.