Maradona sobre polêmica entre Messi e Barcelona: 'Ele não foi bem tratado'

Completando 60 anos nesta sexta-feira, o argentino Diego Maradona falou sobre a polêmica entre Messi e Barcelona, quando o atual camisa 10 blaugrana quis deixar o clube catalão ao final da última temporada. Para o ex-jogador, o Barcelona "não tratou bem" seu principal ídolo.- Sabia que ia terminar mal e pensei que o Messi iria partir. Isso também aconteceu comigo. O Barcelona não é um clube fácil, mas ele está lá há muitos anos e não foi bem tratado. Um dia quis sair para mudar de ares e disseram que não - afirmou Maradona ao jornal "Clarín".