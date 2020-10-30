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futebol

Maradona sobre polêmica entre Messi e Barcelona: 'Ele não foi bem tratado'

Maior ídolo do futebol argentino, que completa 60 anos nesta sexta-feira, Maradona diz que, assim como Messi, não foi bem tratado no Barcelona quando atuou por lá...
LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 15:55

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 15:55

Crédito: AFP
Completando 60 anos nesta sexta-feira, o argentino Diego Maradona falou sobre a polêmica entre Messi e Barcelona, quando o atual camisa 10 blaugrana quis deixar o clube catalão ao final da última temporada. Para o ex-jogador, o Barcelona "não tratou bem" seu principal ídolo.- Sabia que ia terminar mal e pensei que o Messi iria partir. Isso também aconteceu comigo. O Barcelona não é um clube fácil, mas ele está lá há muitos anos e não foi bem tratado. Um dia quis sair para mudar de ares e disseram que não - afirmou Maradona ao jornal "Clarín".
O campeão mundial em 1986 comparou a situação de Messi com sua passagem pelo Napoli, da Itália, na década de 1980. Com uma passagem marcante, Maradona tornou-se o maior ídolo da equipe italiana.
- O que acontece é que bater a porta não é fácil. Ele tem contrato, com um clube muito grande e com uma torcida que gostam muito dele. Não fiz isso no Napoli - concluiu.

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