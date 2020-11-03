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Maradona passará por cirurgia após ser internado na Argentina

Ídolo argentinou deu entrada no hospital na última segunda-feira e após realização de exames os médicos identificaram um hematoma no cérebro...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 16:48

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 16:48

Crédito: ALEJANDRO PAGNI / AFP
O ídolo do futebol argentino Diego Maradona passará por uma cirurgia nesta terça-feira. Na última segunda-feira, o ex-jogador deu entrada em um hospital de La Plata, na província de Buenos Aires, e após a realização de exames foi constatado hematoma no cérebro do técnico do Gimnasia y Esgrima.Segundo informações do jornal "Clarín", o hematoma é fruto de um trauma que Maradona sofreu, que pode ter sido há pouco tempo ou mesmo há vários anos. O ex-camisa 10 está internado desde segunda-feira, mas deve ser transferido para a cidade de Buenos Aires.
A expectativa era que Maradona tivesse alta do hospital nesta quarta-feira, mas agora não há mais previsão de saída do argentino. Em entrevista antes do diagnóstico do hematoma, o médico pessoal de Diego, Leopoldo Luque, afirmou que Maradona estava bem e que a internação não foi de urgência.
- Está melhor do que ontem (segunda), e a ideia é ficar um dia mais. Ele está anêmico e um pouco desidratado. Queremos melhorá-lo de tudo que seja possível. Precisamos de um pouco mais de tempo. Como ele está bem, ele tem vontade de sair. Está bem de ânimo, e estávamos brincando. Está absolutamente consciente da situação. Ficará por três dias aproximadamente, esperamos que queira ficar até amanhã, porque aqui podemos monitorá-lo melhor, e o diagnóstico é mais rápido - disse Luque.

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