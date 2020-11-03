Maradona passará por cirurgia após ser internado na Argentina

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O ídolo do futebol argentino Diego Maradona passará por uma cirurgia nesta terça-feira. Na última segunda-feira, o ex-jogador deu entrada em um hospital de La Plata, na província de Buenos Aires, e após a realização de exames foi constatado hematoma no cérebro do técnico do Gimnasia y Esgrima.Segundo informações do jornal "Clarín", o hematoma é fruto de um trauma que Maradona sofreu, que pode ter sido há pouco tempo ou mesmo há vários anos. O ex-camisa 10 está internado desde segunda-feira, mas deve ser transferido para a cidade de Buenos Aires.

A expectativa era que Maradona tivesse alta do hospital nesta quarta-feira, mas agora não há mais previsão de saída do argentino. Em entrevista antes do diagnóstico do hematoma, o médico pessoal de Diego, Leopoldo Luque, afirmou que Maradona estava bem e que a internação não foi de urgência.