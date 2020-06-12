Maracanã 70 anos: torcida do Flamengo, a mais presente entre os 'superpúblicos' do estádio

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Houve um período no qual o Maracanã tinha capacidade para centenas de milhares de torcedores. Nesta época, entre 1950 e 1999, a Nação Rubro-Negra foi a mais presente entre os "superpúblicos" no histórico palco mundial - que completa 70 anos na terça-feira. Afinal, o Flamengo esteve envolvido em 112 d0s 214 jogos do Maracanã que tiveram público igual ou superior a 100 mil.

Os números apresentados nesta reportagem são do levantamento feito pela RSSS Brasil (Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation).

O maior público da história do Maracanã entre clubes aconteceu em 15 de dezembro de 1963. O empate sem gols entre Fluminense e Flamengo - o Tricolor foi o mandante do clássico - foi assistido por 194 mil 603 torcedores, sendo 177.656 pagantes. Dono de melhor campanha no Estadual, o time da Gávea tinha a vantagem conquistou o Campeonato Carioca com o resultado.

Somente dois jogos superam o público do Fla-Flu de 1963. A decisão da Copa do Mundo de 1950 é a recordista, com 199.854 presentes (173.850 pagantes) na derrota do Brasil por 2 a 1 para o Uruguai, em 16 de julho de 1950.

No segundo lugar do ranking fica a vitória da Seleção Brasileira por 4 a 1 sobre o Paraguai, nas Eliminatórias para o Mundial da Suiça, em 1954. No dia 21 de março de 1954, foram 195.513 torcedores presentes, sendo 174.599 pagantes.

A última partida do Flamengo com mais de 100 mil torcedores no Maracanã foi em 18 de abril de 1999: vitória por 2 a 1 sobre o Vasco - com gols de Athirson e Romário - e título da Taça Guanabara. Exatos 21 anos depois, o lateral-relembrou a conquista em conversa exclusiva com o LANCE! - confira aqui.

As reformas pelas quais o estádio passou nas últimas duas décadas, para o Pan-Americano de 2007, Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016, fizeram a capacidade cair para cerca de 65 mil lugares. Na última temporada, o maior público do Flamengo no Maracanã foi de 65.649 pagantes contra o CSA.E MAIS:Pelas renovações, Flamengo presenteia comissão técnica de Jorge JesusCitado pela UEFA, Flamengo lidera interações entre clubes da AméricaDepois de Gabi e Jesus, futebol do Flamengo mira mais três renovaçõesFlamengo completa dois anos sem fazer um gol de falta; veja o últimoNÃO É O 'CLÁSSICO DOS MILHÕES' À TOA

Entre os jogos do Maracanã com "superpúblicos" o que mais se repetiu foi o confronto entre os rivais Flamengo e Vasco. Foram 44 "Clássicos dos Milhões" com um público igual ou superior a 100 mil entre 1951 e 1999. São outros 32 "Fla-Flus" e 21 encontros com o Botafogo no histórico palco nesta condição.

Sem o time do Flamengo envolvido, o clássico que mais se repetiu com 100 mil ou mais torcedores, no Maracanã, foi Vasco e Fluminense -11 vezes -, seguido por Botafogo e Vasco (nove clássicos) e Botafogo e Fluminense (seis clássicos).

O número de jogos com 100 mil torcedores ou mais no Maracanã (RSSS Brasil):

Flamengo - 112 partidasVasco da Gama - 72 partidasFluminense - 57 partidasBotafogo - 43 partidasSeleção Brasileira - 37 partidas