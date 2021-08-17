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futebol

Mantuan tem retorno adiado no Corinthians, mas conta com a admiração de Sylvinho

Técnico do Timão relatou a cautela na volta do jovem que passou por cirurgia no joelho no ano passado. Com Covid-19, porém, o meia-atacante ficará mais um tempo indisponível...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2021 às 09:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
A torcida do Corinthians estava ansiosa pelo retorno de Gustavo Mantuan após se recuperar de grave cirurgia no joelho, porém a Fiel terá de esperar mais um pouco. O jovem estava perto de voltar a ter uma oportunidade, mas na última segunda-feira ele foi diagnosticado com a Covid-19 e precisará ficar afastado. Enquanto isso, ele sabe que conta com a admiração do técnico Sylvinho.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Mantuan sofreu sua lesão durante um amistoso pela Seleção Brasileira sub-20, no dia 28 de outubro do ano passado, tendo sido operado em 11 de novembro para corrigir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. De lá para cá são mais de nove meses de recuperação e transição física, incluindo o tratamento de algumas outras lesões no período, que adiaram o retorno.
- Gustavo Mantuan é um jogador de qualidade, potente e desde a nossa chegada estava em transição de algumas lesões, infelizmente importantes, complicadas e que se acumularam. Estamos tomando todos os cuidados, está sim liberado pelo departamento médico, mas requer todos os cuidados nos treinamentos. Olhamos com carinho, para a volta, pela mecânica dele. A corrida, estar em campo - explicou Sylvinho, em coletiva no último domingo.O elogio do treinador corintiano mostra que se trata de um jogador pelo qual a comissão técnica nutre uma admiração e, por isso, busca tomar todos os cuidados para que o jovem de 20 anos possa voltar a jogar sem sustos, como um que Sylvinho relatou durante sua entrevista após a vitória sobre o Ceará.
- Um período atrás, houve uma bola que tocou no tornozelo, virou o pé e ele ficou preocupado, mas foi só uma torção. Ele está se refazendo deste período sem jogos. Vamos com carinho, esperamos que no futuro breve que ele tenha condições de jogo e possa seguir sua carreira de maneira normal.
Mantuan é formado na base do Timão e já atuou em sete partidas com o profissional, todas em 2020. O meia marcou seu primeiro gol uma semana antes de se machucar, quando a equipe bateu o Vasco por 2 a 1, em São Januário, pela 18ª rodada do Brasileirão-2020. Com a Covid-19, mas sem sintomas, ele deverá ficar afastado dos treinamentos por cerca de dez dias.

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