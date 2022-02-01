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Mantuan fala sobre recuperação e início da temporada como titular no Corinthians: '100% para ajudar'

Atleta ficou quase um ano afastado dos gramados por lesão e agora está em adaptação na função de centroavante: 'Tenho certeza que vamos evoluir'...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 12:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 12:20
Titular nos dois primeiros jogos do Corinthians na temporada, o jovem Gustavo Mantuan está definitivamente recuperado de uma grave lesão no joelho esquerdo, sofrida em outubro de 2020, e que o tirou dos gramados durante cerca de um ano. Revelação corintiana, Mantuan teve a sua primeira experiência como profissional em 2020, tendo feito sete jogos, três deles como titular, e marcando um gol, justamente no seu último jogo antes da lesão, em um triunfo por 2 a 1 sobre o Vasco, em São Januário, no dia 18 de outubro, pela 18ª rodada do Brasileirão daquele ano. Onze dias depois, o atleta rompeu o ligamento do joelho durante um treinamento com a Seleção Brasileiro Sub-20.
> TABELA - CONFIRA E SIMULE OS JOGOS DO TIMÃO NO PAULISTA> GALERIA - TIMÃO ATIVO NO MERCADO PARA SE LIVRAR DE ALGUNS ATLETAS
- Graças a Deus pude me recuperar muito bem e hoje estou 100% para ajudar os meus companheiros - disse o camisa 31.
Contudo, embora titular nos jogos contra a Ferroviária e Santo André, os dois primeiros do Timão em 2022, o início deste ano veio com um novo desafio para Gustavo Mantuan, que está sendo utilizado pelo técnico Sylvinho como centroavante.
A formação do jogador foi como um meia-atacante, mas agora, na prática, o garoto é uma espécie de 'falso nove', não ficando preso na área, como é o caso de Jô, por exemplo, que foi o titular da função em 2021.
Ainda que não tenha feito gols atuando na nova posição, Mantuan está confiante na evolução no decorrer dos próximos jogos.
- Estamos trabalhando para encontrar a melhor forma de jogo e entrosamento nas partidas, e tenho certeza que vamos evoluir dentro da competição - destacou o atacante.
Com 12 jogos disputados pelo Corinthians, Mantuan tem três vitórias, quatro empates e cinco derrotas.
Crédito: Mantuantem12jogoscomoprofissional,todospeloCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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