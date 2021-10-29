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'Manter nosso foco', avaliou lateral do Internacional sobre a semi do Brasileirão Sub-20

Colorado irá duelar em dois confrontos com o Atlético-MG para definir um dos finalistas do torneio nacional de base...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 11:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2021 às 11:29
Crédito: Lateral pede concentração a equipe para a sequência da competição (Divulgação/Internacional
Juntamente com o restante da equipe do Internacional, o lateral Bernardo vai em busca de uma vaga na decisão do Campeonato Brasileiro. No CT do Alvorada, contra o Atlético-MG, a equipe gaúcha começa a definir quem vai para a final do principal torneio nacional da categoria. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO lateral-direito vem sendo titular da equipe comandada pela dupla de técnicos João Miguel e Leonardo Martins. Cria do Celeiro de Ases, o jogador está na base do Inter desde os seus 10 anos de idade.
No torneio em questão, Bernardo atuou em 18 jogos e, além de bom marcador, ajudou a equipe com uma assistência na campanha. Jogador de confiança do elenco foi titular em treze partidas e entrou em outras cinco no decorrer dos 90 minutos. Até aqui foram nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas.
Avaliando sobre as dificuldades que o grupo imagina enfrentar no próximo mata-mata, Bernardo entende como elemento fundamental no processo de preparação (além dos jogos em si) é a capacidade do plantel em manter a concentração:
- Para chegar na final precisamos manter nosso foco. Passamos nas quartas em dois grandes jogos contra o Palmeiras, fizemos uma boa campanha até aqui e agora precisamos estar ligados nos dois jogos para alcançar o primeiro objetivo. Contamos com o apoio de sempre de nossa comissão, direção e grupo de jogadores. Além disso o apoio do torcedor será fundamental para que possamos chegar à final.
O início dos 180 minutos entre Internacional e Atlético-MG se dará no domingo (31) às 16h (de Brasília). Após o primeiro confronto, em Porto Alegre, a partida decisiva está marcada para acontecer na cidade de Venda Nova, Região Metropolitana de Belo Horizonte, no próximo dia 7 de novembro, às 11h.

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