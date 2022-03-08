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Mantendo a boa fase, Igor Paixão ressalta: 'Contente com meu desempenho'

Até o momento, atacante do Coritiba fez quatro gols e deu duas assistências em dez compromissos na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 16:29

Publicado em 08 de Março de 2022 às 16:29

Se os dez gols e cinco assistências nos 47 compromissos disputados pelo atacante Igor Paixão na temporada 2021 podem ser considerados como um desempenho bastante positivo, a promessa, pelo menos do que vem sendo feito no início de 2022, é de mais um ano destacado.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramCom quatro gols e duas assistências em dez partidas, Igor já desponta como um dos artilheiros da equipe no ano, empatado com Léo Gamalho, porém tendo feito quatro partidas a mais do que o centroavante.
Além de comentar o desempenho individual, ele fez questão de mencionar a importância da vitória na última rodada da fase classificatória do Paranaense onde o Verdão bateu o Maringá, por 3 a 1, e avançou para o mata-mata na vice-liderança:
- Mais uma importante vitória para encerrar bem essa primeira fase do Campeonato Paranaense, conseguimos fazer bons jogos e terminamos nas primeiras colocações da tabela. Fico contente com meu desempenho e espero continuar ajudando minha equipe, seja com gols ou assistências. Estamos focados e trabalhando forte para chegar bem preparados na próxima etapa do campeonato e seguir avançando no estadual.
Antes de novamente se concentrar no torneio local, o Coritiba tem de pensar no embate da segunda fase da Copa do Brasil onde, na próxima quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), enfrenta fora de casa o Pouso Alegre em duelo único.
Crédito: GuilhermeGriebeler/Coritiba

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