Mantendo a boa fase, Igor Paixão ressalta: 'Contente com meu desempenho'

Se os dez gols e cinco assistências nos 47 compromissos disputados pelo atacante Igor Paixão na temporada 2021 podem ser considerados como um desempenho bastante positivo, a promessa, pelo menos do que vem sendo feito no início de 2022, é de mais um ano destacado.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramCom quatro gols e duas assistências em dez partidas, Igor já desponta como um dos artilheiros da equipe no ano, empatado com Léo Gamalho, porém tendo feito quatro partidas a mais do que o centroavante.

Além de comentar o desempenho individual, ele fez questão de mencionar a importância da vitória na última rodada da fase classificatória do Paranaense onde o Verdão bateu o Maringá, por 3 a 1, e avançou para o mata-mata na vice-liderança:

- Mais uma importante vitória para encerrar bem essa primeira fase do Campeonato Paranaense, conseguimos fazer bons jogos e terminamos nas primeiras colocações da tabela. Fico contente com meu desempenho e espero continuar ajudando minha equipe, seja com gols ou assistências. Estamos focados e trabalhando forte para chegar bem preparados na próxima etapa do campeonato e seguir avançando no estadual.

Antes de novamente se concentrar no torneio local, o Coritiba tem de pensar no embate da segunda fase da Copa do Brasil onde, na próxima quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), enfrenta fora de casa o Pouso Alegre em duelo único.