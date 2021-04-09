Manoel volta e Felipe Conceição terá Cruzeiro completo contra o Galo

O técnico Felipe Conceição terá todo o elenco à disposição para o clássico contra Atlético-MG, domingo, 11 de abril, às 16h, no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro. E, a principal volta do time celeste é do zagueiro Manoel, que não jogou contra o Coimbra porque estava suspenso. O defensor fará dupla com Ramon no lugar do jovem Weverton, que foi muito bem contra o time de Contagem, dando até assistência para o segundo celeste, marcado por Felipe Augusto. Conceição terá força máxima porque nenhum jogador titular foi amarelado no duelo contra o Coimbra. Escaparam “ilesos” ovolante Jadson, o lateral-direito Cáceres, o zagueiro Ramon e o atacante Airton, além do do lateral-esquerdo Alan Ruschel, que também tem dois amarelos, mas não entrou em campo. O provável Cruzeiro deve ter: Fábio; Cáceres, Ramon, Manoel e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho; Airton, Bruno José e Rafael Sobis. O time celeste ocupa a terceira posição, com 14 pontos, sete a menos do que o líder Galo e dois a menos do que o vice-líder América-MG.