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futebol

Manoel volta e Felipe Conceição terá Cruzeiro completo contra o Galo

O zagueiro estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e será reforço para a Raposa no clássico diante do alvinegro...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 18:51

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2021 às 18:51
Crédito: Manoel volta ao time e a Raposa terá força máxima contra o Galo no clássico-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O técnico Felipe Conceição terá todo o elenco à disposição para o clássico contra Atlético-MG, domingo, 11 de abril, às 16h, no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro. E, a principal volta do time celeste é do zagueiro Manoel, que não jogou contra o Coimbra porque estava suspenso. O defensor fará dupla com Ramon no lugar do jovem Weverton, que foi muito bem contra o time de Contagem, dando até assistência para o segundo celeste, marcado por Felipe Augusto. Conceição terá força máxima porque nenhum jogador titular foi amarelado no duelo contra o Coimbra. Escaparam “ilesos” ovolante Jadson, o lateral-direito Cáceres, o zagueiro Ramon e o atacante Airton, além do do lateral-esquerdo Alan Ruschel, que também tem dois amarelos, mas não entrou em campo. O provável Cruzeiro deve ter: Fábio; Cáceres, Ramon, Manoel e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho; Airton, Bruno José e Rafael Sobis. O time celeste ocupa a terceira posição, com 14 pontos, sete a menos do que o líder Galo e dois a menos do que o vice-líder América-MG.

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