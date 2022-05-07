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Manoel volta a treinar com bola no Fluminense, mas não deve atuar contra o Palmeiras

Zagueiro retornou aos treinos sem limitações um dia antes do confronto entre Palmeiras e Fluminense, e não deve ser relacionado para a partida...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 14:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 14:23
Um dia antes do jogo contra o Palmeiras pelo Brasileirão, Manoel voltou a treinar junto ao elenco do Fluminense, no CT Carlos Castilho. O zagueiro havia sentido dores na coxa direita na derrota para o Internacional, pela terceira rodada da competição, e desde então estava em tratamento no departamento médico do clube. Apesar do retorno sem limitações, o jogador não deve atuar na próxima rodada do Tricolor. Desta forma, Fernando Diniz deve escalar a zaga do Flu com Nino e David Braz, que retornou na vitória sobre o Junior Barranquilla pela Sul-Americana. Além de Manoel, Felipe Melo também deve ser desfalque do setor defensivo para o duelo contra o Palmeiras. O zagueiro sofreu uma lesão no menisco do joelho direito e também retornou aos treinos com bola, mas ainda está em transição.
Veja a classificação da Série A do BrasileirãoCom quatro pontos, o Tricolor ocupa a 14a colocação no Brasileiro. Neste domingo, o Fluminense enfrenta o Palmeiras, às 16h, em jogo válido pela quinta rodada do torneio, no Allianz Parque. A partida será transmitida pela Rede Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!
Crédito: ManoelserecuperoudedoresnacoxaevoltouatreinarcombolanoFluminense(MailsonSantana/FluminenseFC

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