Manoel volta a treinar com bola no Fluminense, mas não deve atuar contra o Palmeiras

Um dia antes do jogo contra o Palmeiras pelo Brasileirão, Manoel voltou a treinar junto ao elenco do Fluminense, no CT Carlos Castilho. O zagueiro havia sentido dores na coxa direita na derrota para o Internacional, pela terceira rodada da competição, e desde então estava em tratamento no departamento médico do clube. Apesar do retorno sem limitações, o jogador não deve atuar na próxima rodada do Tricolor. Desta forma, Fernando Diniz deve escalar a zaga do Flu com Nino e David Braz, que retornou na vitória sobre o Junior Barranquilla pela Sul-Americana. Além de Manoel, Felipe Melo também deve ser desfalque do setor defensivo para o duelo contra o Palmeiras. O zagueiro sofreu uma lesão no menisco do joelho direito e também retornou aos treinos com bola, mas ainda está em transição.