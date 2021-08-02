Manoel vê Fluminense no caminho certo, avalia 'expulsão exagerada' na Copa do Brasil e minimiza pressão

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense vem tendo duras sequências de decisões na temporada. Neste período, um jogador herdou a complicada missão de substituir Nino, chamado pela Seleção Brasileira para a Olimpíada. Contratado em abril, Manoel foi o escolhido pelo técnico Roger Machado e recuperou uma característica goleadora para ajudar o Tricolor a garantir a vitória por 3 a 0 sobre o Criciúma na Copa do Brasil. Apesar da expulsão, o zagueiro foi um dos destaques da classificação às quartas de final.

+ ATUAÇÕES: Gabriel Teixeira e Luiz Henrique destacam-se em classificação do Fluminense sobre o Criciúma na Copa do Brasil

Com a camisa do Cruzeiro na última Série B, Manoel teve sete participações diretas em gols, marcando cinco vezes e dando duas assistências, junto com Sobis e Machado. O zagueiro foi o vice-artilheiro da equipe na competição, atrás apenas de Sobis com seis, e superando vários atacantes, como Moreno, Pottker e Artur Caike. No Fluminense, o gol logo aos três minutos foi o primeiro em 14 jogos.

Veja os confrontos da Copa do Brasil

​- Gostei da minha atuação, fiquei muito feliz de poder ajudar a equipe com o gol. O Fluminense tem um setor defensivo com jogadores de muita qualidade, então acredito que estamos no caminho certo. Sobre a expulsão, acho que foi um pouco exagerada, mas agora já foi e temos que trabalhar sempre pensando no próximo desafio - avaliou o jogador em contato com o L!. Manoel se recuperou após ter feito um gol contra, dando a vitória ao Palmeiras, pelo Brasileirão, e teve atuação sólida ao lado de Luccas Claro. A semana, porém, foi de cobranças no Fluminense. Somando três derrotas consecutivas, torcedores foram até o CT Carlos Castilho cobrar resultado. No entanto, assim como Roger Machado ressaltou a importância da blindagem interna, o defensor também acredita que não havia pressão.

- A expectativa é de um jogo difícil, onde temos que ter total atenção. Claro que temos uma vantagem que foi construída no jogo de ida, mas não devemos pensar nela, o jogo começa 0 a 0 e vamos dar nosso máximo para vencer. O Fluminense precisar estar forte nas três competições em que está disputando - completou.