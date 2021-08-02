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Manoel vê Fluminense no caminho certo, avalia 'expulsão exagerada' na Copa do Brasil e minimiza pressão

Zagueiro abriu o placar para o Flu diante do Criciúma com gol relâmpago e projetou o duelo pela Libertadores na próxima terça-feira...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2021 às 06:00
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense vem tendo duras sequências de decisões na temporada. Neste período, um jogador herdou a complicada missão de substituir Nino, chamado pela Seleção Brasileira para a Olimpíada. Contratado em abril, Manoel foi o escolhido pelo técnico Roger Machado e recuperou uma característica goleadora para ajudar o Tricolor a garantir a vitória por 3 a 0 sobre o Criciúma na Copa do Brasil. Apesar da expulsão, o zagueiro foi um dos destaques da classificação às quartas de final.
+ ATUAÇÕES: Gabriel Teixeira e Luiz Henrique destacam-se em classificação do Fluminense sobre o Criciúma na Copa do Brasil
Com a camisa do Cruzeiro na última Série B, Manoel teve sete participações diretas em gols, marcando cinco vezes e dando duas assistências, junto com Sobis e Machado. O zagueiro foi o vice-artilheiro da equipe na competição, atrás apenas de Sobis com seis, e superando vários atacantes, como Moreno, Pottker e Artur Caike. No Fluminense, o gol logo aos três minutos foi o primeiro em 14 jogos.
Veja os confrontos da Copa do Brasil
​- Gostei da minha atuação, fiquei muito feliz de poder ajudar a equipe com o gol. O Fluminense tem um setor defensivo com jogadores de muita qualidade, então acredito que estamos no caminho certo. Sobre a expulsão, acho que foi um pouco exagerada, mas agora já foi e temos que trabalhar sempre pensando no próximo desafio - avaliou o jogador em contato com o L!. Manoel se recuperou após ter feito um gol contra, dando a vitória ao Palmeiras, pelo Brasileirão, e teve atuação sólida ao lado de Luccas Claro. A semana, porém, foi de cobranças no Fluminense. Somando três derrotas consecutivas, torcedores foram até o CT Carlos Castilho cobrar resultado. No entanto, assim como Roger Machado ressaltou a importância da blindagem interna, o defensor também acredita que não havia pressão.
- A expectativa é de um jogo difícil, onde temos que ter total atenção. Claro que temos uma vantagem que foi construída no jogo de ida, mas não devemos pensar nela, o jogo começa 0 a 0 e vamos dar nosso máximo para vencer. O Fluminense precisar estar forte nas três competições em que está disputando - completou.
Manoel permanece como titular do Flu em pelo menos mais duas partidas, incluindo a rodada do Brasileirão diante do América-MG, no domingo. Nos 1168 minutos jogados até o momento, ele vem tentando encontrar a regularidade conforme ganha ritmo e sequência para manter o alto nível da zaga tricolor.

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