Manoel e Willian Bigode entram na lista de reforços do Cruzeiro para a temporada 2022

O Cruzeiro já movimenta o mercado da bola de 2022. A Raposa já acertou com o zagueiro Maicon e o clube não deve parar por aí. O principal parceiro da Raposa, o empresário Pedro Lourenço, disse que o zagueiro Manoel está quase retornando ao time azul, depois de sair em 2020. Outro nome que pode aparecer na Toca da Raposa é de William Bigode, atualmente no Palmeiras, que também goza de muito prestígio com os cruzeirenses, sendo bicampeão nacional em 2013 e 2014, -O Manoel está voltando, e é um zagueiro que já ajuda- disse Pedro Lourenço em entrevista ao jornal Hoje em Dia. Pedro Lourenço também comentou sobre a possibilidade de Willian voltar a vestir a camisa estrelada em 2022.“Tem chance”, disse o empresário.O Bigode, como é conhecido no futebol, teve uma passagem pelo clube, entre 2013 e 2016. Chegou do Metalist, da Ucrânia, e foi importante na caminhada dos título de 13 e 14. Willian, tem contrato até o fim de 2022 com o Verdão e segue nos planos do clube para o ano que vem. Uma possível negociação só pode acontecer a partir de 15 de dezembro, quando Leila Pereira assumirá a presidência do time paulista. Apesar da euforia com novos reforços, o Cruzeiro ainda não pode registrar jogadores, pois tem débitos na Fifa relacionados a Arrascaeta e Riascos, gerando a punição da entidade, o Transfer ban. Mas, com essas sinalizações de novos jogadores, o clube mineiro indica que pode estar perto de uma solução para esse problema financeiro.