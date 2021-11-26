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Manoel e Willian Bigode entram na lista de reforços do Cruzeiro para a temporada 2022

O zagueiro, que está no Fluminense, está perto de retornar à Raposa, enquanto o atacante é um desejo declarado do principal parceiro do clube, Pedro Lourenço...
LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2021 às 13:08

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 13:08

O Cruzeiro já movimenta o mercado da bola de 2022. A Raposa já acertou com o zagueiro Maicon e o clube não deve parar por aí. O principal parceiro da Raposa, o empresário Pedro Lourenço, disse que o zagueiro Manoel está quase retornando ao time azul, depois de sair em 2020. Outro nome que pode aparecer na Toca da Raposa é de William Bigode, atualmente no Palmeiras, que também goza de muito prestígio com os cruzeirenses, sendo bicampeão nacional em 2013 e 2014, -O Manoel está voltando, e é um zagueiro que já ajuda- disse Pedro Lourenço em entrevista ao jornal Hoje em Dia. Pedro Lourenço também comentou sobre a possibilidade de Willian voltar a vestir a camisa estrelada em 2022.“Tem chance”, disse o empresário.O Bigode, como é conhecido no futebol, teve uma passagem pelo clube, entre 2013 e 2016. Chegou do Metalist, da Ucrânia, e foi importante na caminhada dos título de 13 e 14. Willian, tem contrato até o fim de 2022 com o Verdão e segue nos planos do clube para o ano que vem. Uma possível negociação só pode acontecer a partir de 15 de dezembro, quando Leila Pereira assumirá a presidência do time paulista. Apesar da euforia com novos reforços, o Cruzeiro ainda não pode registrar jogadores, pois tem débitos na Fifa relacionados a Arrascaeta e Riascos, gerando a punição da entidade, o Transfer ban. Mas, com essas sinalizações de novos jogadores, o clube mineiro indica que pode estar perto de uma solução para esse problema financeiro.
Crédito: WillianBigodetembonitahistórianoCruzeiroetemodesejodoclubepeloseuretorno-(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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