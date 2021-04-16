Manoel, Cazares e Abel treinam com o grupo; Bobadilla vai ao CT do Fluminense

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Assim como Cazares e Manoel, o uruguaio Abel Hernández também já treinou com o elenco do Fluminense nesta sexta-feira. Anunciado oficialmente, o jogador ainda não pode atuar nesta rodada do Campeonato Carioca, mas se prepara para a estreia na Libertadores. A outra novidade do dia no CT Carlos Castilho foi Raúl Bobadilla, que, enfim, se apresentou e passou por testes físicos e fez uma atividade antes de ser apresentado.

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Cazares e Manoel ficam à disposição do técnico Roger Machado já para o clássico com o Botafogo, neste sábado, às 16h. Os dois foram registrados "até o penúltimo dia útil que anteceder o início da respectiva rodada", como diz o regulamento do Estadual. O caso é diferente para Abel, que só entrou no BID nesta sexta-feira.

Veja a tabela da Libertadores

O atacante Raúl Bobadilla já assinou o contrato e chega ao Fluminense por empréstimo junto ao Guaraní (PAR) com opção de compra fixada. Ele ainda não foi registrado no BID, mas o Flu pode colocá-lo em lista de espera na Libertadores para que saia até a próxima segunda-feira. Veja ao final da matéria todas as condições para os inscritos no torneio.

O único que falta se apresentar é o zagueiro David Braz, que cumpre isolamento por ter testado positivo para Covid-19, mas já rescindiu o contrato com o Grêmio, está regularizado no BID e foi anunciado como reforço do Fluminense.

O Fluminense estreia na Libertadores na próxima quinta-feira, às 19h, contra o River Plate (ARG), no Maracanã. Antes disso, faz o clássico com o Botafogo neste sábado, às 16h, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. ENTENDA COMO SÃO OS INSCRITOS DA LIBERTADORES:

- Um jogador inscrito na fase preliminar pode ser inscrito por outro clube a partir da fase de grupos;

- Um jogador inscrito na fase de grupos por um clube pode ser inscrito por outro apenas a partir das oitavas e não pode participar da mesma fase por dois clubes diferentes;

- Um jogador não pode disputar a fase final (oitavas, quartas, semifinal e final) por mais de um clube;

- Um jogador que tenha sido inscrito por um segundo clube não pode ser inscrito novamente no primeiro clube na mesma edição do torneio;

- São permitidos 50 jogadores na lista até 72h antes do início da fase de grupos (ou seja, até sábado às 19h15 de Brasília). Quem inscrever menos de 50 atletas não poderá completar a lista posteriormente, mantendo-se fixa a quantidade de jogadores registrada inicialmente;

- Caso o Fluminense não consiga providenciar todos os documentos a tempo, a Conmebol permite que o clube inclua na lista até cinco nomes que não precisam estar regularizados na data do envio. Quem estiver nessa relação ficará com a inscrição pendente, mas podendo concluir a documentação em três novos períodos:

Para jogar na 1ª rodada: até às 15h (de Brasília) de 19 de abrilPara jogar na 2ª rodada: até às 15h (de Brasília) de 26 de abrilPara jogar na 3ª rodada: até às 15h (de Brasília) de 3 de maio