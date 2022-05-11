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futebol

Mano Menezes vai definir o destino de Thiago Galhardo no Internacional

Treinador irá avaliar junto aos seus pares a situação do atacante para a sequência da temporada...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 13:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 13:14
Na última terça-feira, Thiago Galhardo acabou com o mistério em torno do seu futuro e falou que não vai continuar no Celta de Vigo, o que automaticamente o coloca na mira do Internacional.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Com os direitos federativos presos ao Colorado, o atacante é uma possibilidade de elenco que cai nas mãos do técnico Mano Menezes.
Porém, mesmo com a sua volta garantida em julho, a permanência de Thiago Galhardo ainda não é uma certeza.
Dentro do Internacional, diretoria e comissão técnica irão analisar se o jogador realmente se encaixa no esquema de jogo e como pode ser utilizado.
Apesar da avaliação em conjunto com a gerência, caberá a Mano Menezes bater o martelo sobre a continuidade.
Crédito: (Foto:Instagram

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