Mano Menezes vai definir o destino de Thiago Galhardo no Internacional

Na última terça-feira, Thiago Galhardo acabou com o mistério em torno do seu futuro e falou que não vai continuar no Celta de Vigo, o que automaticamente o coloca na mira do Internacional.

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Com os direitos federativos presos ao Colorado, o atacante é uma possibilidade de elenco que cai nas mãos do técnico Mano Menezes.

Porém, mesmo com a sua volta garantida em julho, a permanência de Thiago Galhardo ainda não é uma certeza.

Dentro do Internacional, diretoria e comissão técnica irão analisar se o jogador realmente se encaixa no esquema de jogo e como pode ser utilizado.

Apesar da avaliação em conjunto com a gerência, caberá a Mano Menezes bater o martelo sobre a continuidade.