Mano Menezes se acerta com o Internacional e será o novo técnico

Depois de negociações que avançaram rapidamente nos últimos dias e com direito a uma reunião decisiva nesta terça-feira (19), Mano Menezes chegou a um acerto com o Internacional para ser o novo técnico da equipe, assumindo o posto anteriormente ocupado pelo uruguaio Alexander Medina. A informação é da 'Rádio Gaúcha'. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAos 59 anos de idade, Mano voltará ao clube onde trabalhou nas categorias de base entre 2000 e 2002, período anterior ao seu primeiro trabalho dentre os profissionais com maior visibilidade no 15 de Novembro da cidade de Campo Bom.

Recentemente, Mano Menezes esteve trabalhando fora do Brasil onde dirigiu entre abril e setembro do ano passado o Al-Nassr-ARA. Foram 16 partidas no clube saudita onde acumulou o retrospecto de nove vitórias, três empates e quatro derrotas.

A missão do novo comandante do Colorado será de retomar o caminho não apenas de resultados, mas também com o estabelecimento de um padrão de jogo melhor definindo, evitando a oscilação que tem sido marca negativa da equipe, especialmente em jogos de instâncias mais decisivas.

Desta forma, a ideia da diretoria e também de Mano é de promover sua estreia no banco de reservas no próximo sábado (23), diante do Fluminense, no Maracanã. Curiosamente, o Maracanã foi o último estádio em que Mano atuou por um clube brasileiro. Em 2020, uma derrota por 4 a 2 diante do Flamengo encerrou seu ciclo no comando do Bahia.