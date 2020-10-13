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futebol

Mano Menezes pede desculpas por atitude com árbitro de Flu x Bahia

Treinador concedeu coletiva nesta terça-feira e admitiu que passou do ponto com os questionamentos...

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 18:05

LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 18:05
Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
Conhecido pelas constantes reclamações junto a arbitragem nos jogos do Bahia, Mano Menezes deu um show a parte no Maracanã no último domingo, quando deixou clara a sua insatisfação com as decisões de José Mendonça da Silva Junior.Para entender a gravidade da situação, José Mendonça relatou na súmula ofensas do treinador e revelou que foi chamado de ‘vagabundo’.
Nesta terça-feira, de cabeça mais fria, o comandante apareceu na sala de imprensa do CT Evaristo de Macedo e admitiu que passou do ponto com o homem do apito.
‘Quero deixar uma coisa bem clara. Embora eu não tenha ido ao campo ao término do jogo para reclamar diretamente com a arbitragem. E fui com o primeiro intuito de tirar os jogadores, tanto que a minha observação é para um jogador nosso, que é o Elias, a captação da fala que tinha em relação ao episódio mostrou um descontentamento e uma reclamação indireta sobre os fatos que tinham acontecido. Quero pedir desculpas pelo palavreado usado, porque acho que não foi adequado e não é adequado em nenhuma circunstância, mesmo que você esteja certo. Existe um limite para as coisas. Então, penso que ultrapassei esse limite e peço desculpas por isso. Não quero deixar transparecer que isso é normal e correto’, disse.
Com a semana livre para treinar, o Bahia só volta a campo na próxima sexta-feira, quando visita o Goiás, na Serrinha.

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