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futebol

Mano Menezes fala em brigar pelo título da Sul-Americana com o Internacional

Colorado está em situação delicada no torneio continental, mas tem a confiança do seu treinador...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 17:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 17:13
Na manhã desta sexta-feira, o técnico Mano Menezes participou do programa ‘Ganhando o Jogo’, da Rádio Guaíba e falou sobre os planos no comando do Internacional.
- VEJA A TABELA DA SUL-AMERICANA
Consciente do desafio que tem pela frente, o treinador falou sobre a junção da identidade de jogo e o resultado.
'O resultado é parte importante, sim. Sem vitória, não vamos a lugar nenhum. O time não se desenvolve e jogadores não crescem. Isso é ruim para desenvolver uma filosofia”, ponderou. “A busca de uma identidade é importante para direcionar as contratações e diminuir custos. A pior coisa é chegar no final do ano e vermos que não avançamos nada'.
Sem soltar o grito de campeão desde 2016, o Internacional aposta que pode acabar com a seca sob o comando de Mano Menezes.
Ciente que a 9ª colocação está longe da liderança do Brasileirão, o comandante aposta suas fichas na Sul-Americana.
'Não é impossível, mas as chances aumentam quando você disputa um torneio como é o caso da Sul-Americana. Depois da fase de grupo, todo mundo está em pé de igualdade’.
Crédito: Foto:Divulgação/Conmebol

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