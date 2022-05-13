Mano Menezes fala em brigar pelo título da Sul-Americana com o Internacional

Na manhã desta sexta-feira, o técnico Mano Menezes participou do programa ‘Ganhando o Jogo’, da Rádio Guaíba e falou sobre os planos no comando do Internacional.

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Consciente do desafio que tem pela frente, o treinador falou sobre a junção da identidade de jogo e o resultado.

'O resultado é parte importante, sim. Sem vitória, não vamos a lugar nenhum. O time não se desenvolve e jogadores não crescem. Isso é ruim para desenvolver uma filosofia”, ponderou. “A busca de uma identidade é importante para direcionar as contratações e diminuir custos. A pior coisa é chegar no final do ano e vermos que não avançamos nada'.

Sem soltar o grito de campeão desde 2016, o Internacional aposta que pode acabar com a seca sob o comando de Mano Menezes.

Ciente que a 9ª colocação está longe da liderança do Brasileirão, o comandante aposta suas fichas na Sul-Americana.

'Não é impossível, mas as chances aumentam quando você disputa um torneio como é o caso da Sul-Americana. Depois da fase de grupo, todo mundo está em pé de igualdade’.